Sénégal: "Comme, il y a une parité fixe entre le CFA et l'Euro, quelques soient la situation de l'Euro la parité ne change pas" (Cheikh Ahmed Bamba Diagne, économiste et enseignant ,chercheurI à l'UCAD)

interview

L'économiste et enseignant-chercheur, Cheikh Ahmed Bamba Diagne, actuel directeur scientifique du Laboratoire d'analyse de recherche économique et monétaire (Larem) à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, décortique dans cette interview accordée à Sud Quotidien les implications de la parité euro-dollar, notamment les effets positifs et négatifs dans la zone CFA.

Depuis le 12 juin dernier, l'Euro s'est déprécié face au dollar, entrainant une parité unitaire entre les deux devises. Quelles peuvent être des implications pour la zone CFA ?

On peut même dire que l'Euro s'est effondré par rapport au dollar, une première depuis 20 ans. En pareille situation, tout le monde va vendre son Euro pour le dollar. Alors sur le marché de changes c'est ce qu'on appelle une dépréciation. Le dollar serait apprécié et donc les investisseurs vont se débarrasser des autres monnaies au profit du dollar. C'est la loi de l'offre et de la demande, si tout le monde veut du dollar, il va devenir cher au détriment de l'Euro.

Qu'est ce qui le justifie ?

Il y a une panoplie de raisons qui justifient cette situation au nombre desquelles ; l'essoufflement de l'économie allemande depuis la covid-19 ; les mesures prises par l'Union européenne pour sanctionner les Russes, alors que beaucoup de ces économies dépendent du pétrole et des produits alimentaires (à l'exemple du blé) de ce pays. S'y ajoute la loi du marché qui conditionne que lorsque l'offre diminue la demande augmente, les prix explosent et le pouvoir d'achat diminue.

Il y a également les mesures de Donald Trump "American first" qui ont commencé à porter leurs fruits et le taux directeur de la réserve fédérale a été relevé de 75 points mi-juin pour arrêter l'inflation galopante, les nouveaux taux sont de 1,5% et 1,75%. Une hausse historique aussi de la Fed.

Quelle est l'implication de cette dépréciation sur l'Euro ?

Tout dépend de l'angle d'analyse. Mais, on peut retenir trois effets positifs et trois effets négatifs de la dépréciation. Pour les effets positifs : D'abord pour les effets positifs. On peut valablement noter que les augmentations des exportations vont devenir moins chères tout comme la baisse des importations vont devenir trop chères ; le climat des affaires va devenir attractif pour les IDE (Investisseurs Directs Étrangers) ; et les produits locaux vont être compétitifs.

Quant aux effets négatifs, l'augmentation de l'inflation importée va entrainer une baisse du pouvoir d'achat ; une augmentation de la dette libellée en devises et hausse des taux obligataires sur le marché.

Quelles sont les conséquences dans l'espace CEDEAO ?

Les taux d'inflation dans la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cedeao) sont inquiétants. Si on prend les 4 grandes économies, on voit que le taux d'inflation du Ghana pour le mois de juin est 29,8%, le taux d'inflation du Nigeria est 16%, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont entre 6 et 6,5% (zone CFA). On attaque le CFA que dans les périodes de stabilité, mais en cas de crise, tout le monde se tait, parce que le CFA offre, au moins, trois fois plus de sécurité que les autres monnaies de l'espace.

Quelles sont les raisons de cette inflation faible de la zone UEMOA par rapport aux autres ?

On a beau l'insulté, mais la zone CFA est une zone de confort, qui a sécurisé presque plus de 60% de ses échanges avec le reste du monde. Comme, il y a une parité fixe entre le CFA et l'Euro, quelques soient la situation de l'Euro la parité ne change pas. En plus l'échange entre pays de la zone CFA tourne autour de 15%. Donc, il y a un flottement de 30 à 40% de ses échanges commerciaux, mais le reste demeure stable. Même si il faut noter qu'un taux d'inflation de 6% est très élevé pour le Sénégal. Mais c'est dû aussi à la guerre Russo-Ukrainienne, le baril du pétrole libellé en dollar (une monnaie qui coûte chère, ces temps ci), les effets retardés de la COVID-19, mais aussi et surtout notre dépendance alimentaire. Il y a des commerçants qui profitent de la situation de la rareté de certains produits pour augmenter les prix. Aujourd'hui, nos autorités doivent utiliser des modèles d'alertes précoces pour substituer rapidement certains produits achetés en zone Dollar vers la zone Euro ou CFA, on doit développer une intelligence stratégique.

Comment faire pour maitriser l'inflation ?

Ça ne dépend pas de nous, pour ne pas dire que ce n'est pas possible, nous sommes dans une économie mondialisé, donc nous dépendons de la production des autres en cas de crise nous ressentons les conséquences. Maintenant, l'objectif est de diminuer notre exposition surtout sur les produits alimentaire. L'État doit investir sur la sécurité alimentaire car, ce monde d'aujourd'hui peut aller dans tous les sens à n'importe quel moment, les économies en développement doivent diminuer les investissements sur les grandes infrastructures au profit de l'auto-suffisance alimentaire.