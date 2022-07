Sénégal: Finance numérique et physique - Outsource Montetic group annonce le lancement son réseau KaliSpot™ au Sénégal et en Côte d'Ivoire

Dans un communiqué reçu ce mardi 26 juillet, une fintech américaine et sénégalaise, Outsource Monetic Group et basée à Atlanta a, annoncé avoir clôturé cette semaine une levée de fonds pré́-amorçage auprès de 500 Global, un accélérateur de startups basé à San Francisco aux États-Unis. Selon le document, la Fintech annonce également le lancement de la phase pilote, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, de son réseau privé de guichets automatiques de marque KaliSpot™.

Le réseau KaliSpot™ est nommé́ d'après le terme Fulani/Peul " Kalis " pour argent. " Chaque point KaliSpot™ sera doté́ d'une infrastructure d'automates GAB (guichets automatiques) et ITM (guichets interactifs) intégrant les services de Banques, Mobile Money et Fintechs, dans un réseau de sites dans la sous-région. KaliSpot™ devient ainsi le premier opérateur indépendant de guichets automatiques en Afrique de l'Ouest et du Centre Francophone ", peut-on lire dans le communiqué.

La société́ développe une infrastructure automatisée et omnicanale de points de services financiers inclusifs dans un réseau physique (privé de GAB) et digitale (application mobile) propriétaire permettant aux clients de toute banque, Mobile Money ou Fintech d'avoir un accès 24/7 à leur argent et à des services à valeur ajoutée innovants.

Avec une empreinte de seulement 7 guichets automatiques pour 100 000 adultes dans la sous-région, tous exploités par des banques commerciales, l'infrastructure actuelle offre des services limités et déconnectés du dynamique écosystème des Fintechs. " KaliSpot™ permet aux fournisseurs de services financiers digitaux une intégration dans son infrastructure physique afin d'étendre leur empreinte et l'expérience de leurs clients dans la région sans avoir à investir en CAPEX dans un réseau de distribution ", détaille les promoteurs.

Selon les initiateurs " KaliSpot™ redéfini l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest et du Centre en offrant plus de facilité d'accès, d'interactions, de services et de connectivité que les réseaux actuels, humains ou automatiques ".

Mika Diol, fondateur d'Outsource Monetic Group, la maison mère de KaliSpot™, dira: "Nous sommes ravis d'apporter notre vision transformatrice de l'inclusion financière et de l'infrastructure PhyGitale (physique et digitale) à l'Afrique occidentale francophone. Avec le soutien de 500 Global, nous démarrons la phase pilote de notre projet en collaboration avec deux opérateurs Mobile Money, trois Banques et cinq Fintechs au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Ces partenariats montrent qu'il existe un grand intérêt pour une plateforme capable de combler le fossé́ actuel entre les services financiers digitaux et physiques d'une manière innovante, intégrée et inclusive ", tout en précisant ceci pour s'en réjouir : " Nous sommes fiers d'être ce pont".

Pour sa part Marème Dieng, Lead Afrique chez 500 Global de déclarer : "Outsource Monetic est le premier investissement de 500 Global en Afrique de l'Ouest francophone. Nous ne pouvons être plus enthousiastes quant au potentiel de l'équipe à agir sur l'avenir de l'accès financier en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ils ont l'expérience, la ténacité́ et la vision nécessaire pour mettre en ligne leurs systèmes innovants à grande échelle, et nous sommes impatients de les accompagner à chaque étape du chemin".