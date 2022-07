Maroc: Vernissage à Rabat de l'exposition Al-Qods et la Palestine dans les messages et discours de SM le Roi

Rabat — L'exposition Al-Qods et la Palestine dans les messages et discours de SM le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants a été inaugurée, mercredi, au siège de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif à Rabat. Organisée par l'Agence et le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) à l'occasion de la célébration de la Fête du Trône, cette exposition, qui se poursuit jusqu'à 30 août, propose plus de 48 toiles artistiques avec des extraits des discours royaux sur Al-Qods et la Palestine, distinguées par le style de la calligraphie marocaine.

L'exposition, qui se tient dans le cadre de la 15ème édition du Festival du Printemps de l'arrondissement Agdal-Riad (18-30 juillet), reflète la haute importance accordée par SM le Roi, Président du Comité Al-Qods à la cause palestinienne et à Al-Qods Acharif. De même, elle fait référence au nombre de fois que le Souverain a mentionné Al-Qods et la Palestine dans Ses discours depuis Son accession au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

A cette occasion, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a souligné que cette exposition s'assigne pour objectif de mettre en évidence les efforts constants que déploie Sa Majesté le Roi sur les plans politique, diplomatique et social pour soutenir la Palestine, préserver le statut juridique d'Al-Qods et protéger les lieux saints arabo-islamiques de la ville sainte.

M. Cherkaoui a salué, à cet égard, l'initiative du CCME qui "consacre l'implication des élites dans un effort institutionnel collectif où se croisent les sentiments des Marocains de toutes catégories dans leur solidarité avec leurs frères palestiniens".

"Cette solidarité repose sur un travail basé sur une méthodologie réaliste pour atteindre les résultats escomptés, notamment la jouissance pleine et entière par les Palestiniens de leurs droits ", a-t-il dit.

La communauté marocaine à l'étranger a été et restera au premier rang des défenseurs des causes justes portées par Sa Majesté le Roi, en particulier la question de l'intégrité territoriale du Royaume et la question de la Palestine, a souligné, de son côté, le secrétaire général du CCME, Abdellah Boussouf.

M. Boussouf a mis en exergue, dans ce sens, le rôle que peut jouer la communauté marocaine à l'étranger dans l'appui des actions et la réalisation des objectifs de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, et ce grâce à ses compétences et ses capacités avérées notamment dans des pays influents.

Pour le SG du CCME, l'exposition est une occasion de mettre en lumière les actions entreprises par le Royaume en faveur de la cause palestinienne, ainsi que de mobiliser les Marocains du monde comme ambassadeurs pour les grandes causes du Maroc.

Pour sa part, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri, a fait savoir que cet événement met en lumière les rôles joués par Sa Majesté le Roi en faveur de la cause palestinienne et son peuple, ainsi que l'attachement indéfectible des Marocains à la ville sainte.

Al-Qods représente un ensemble de valeurs humaines suprêmes, compte tenu de son histoire, a-t-il soutenu, soulignant qu'elle restera cet espace qui accueille tous les adeptes des trois religions révélées.

La cérémonie d'inauguration a été marquée par la présence des acteurs politiques et diplomatiques, des représentants de l'ambassade de Palestine à Rabat, et des membres de la communauté palestinienne résidant au Royaume.