Sénégal: BRVM - Hausse de plus de 66 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions.

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 62,066 milliards de FCFA au terme de la journée de cotation du mercredi 27 juillet 2022.

Cette capitalisation s'est située à 6333,229milliards de FCFA contre 6271,163 milliards de FCFA la veille.

Cette embellie est induite par la progression de 0,99% de l'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) à 210,39 points contre 208,33 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), il a augmenté de 1,62% à 164,09 points contre 161,47 points la veille.

Du côté de la valeur totale des transactions, on note une baisse avec un montant transigé de 356,255 millions de FCFA contre 5,615 milliards de FCFA la veille.

Concernant la capitalisation du marché obligataire, elle a aussi enregistré une baisse de 13,252 milliards à 8004,850 milliards de FCFA contre 8018,102 milliards de FCFA précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (plus 7,48% à 3 665 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 5,78% à 7 600 FCFA), ETI Togo (plus 5,56% à 19FCFA) et Total Côte d'Ivoire (plus 5,42% à 2 335 FCFA) Bolloré Côte d'Ivoire (plus 4,11% à 1 900 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SICOR Côte d'Ivoire (moins 7,45% à 5 900 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 4,64% à 1 130 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 3,86% à 1 120 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 3,35% à 1 300 FCFA) et BOA Burkina Faso (moins 2,52% à 5 605 FCFA).