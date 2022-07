Madagascar: Ambassade de Chine - 95ème anniversaire de l'Armée Populaire de Libération

Les 95 bougies de l'APL ont été soufflées avec 5 jours d'avance, hier à Nanisana.

1eraoût 1927 - 1er août 2022.

L'Armée Populaire de Libération (APL) de la Chine célébrera dans quelques jours son 95ème anniversaire, comme l'a souligné l'Ambassadeur chinois SEMme GUO Xiaomei lors de la réception organisée à Nanisana, hier. L'occasion pour le Colonel Wang Tao, " le tout premier Attaché de Défense " affecté à l'Ambassade de Chine à Madagascar de déclarer que " le maintien de la paix exige une armée forte ". Dans l'esprit du " si tu veux la paix, prépare la guerre ", l'officier supérieur chinois de faire remarquer qu' " une bonne préparation à la guerre permet d'éviter la guerre ".

Coopération militaire.

Pour sa part, SEMme GUO Xiaomei s'est félicitée du " renforcement de la coopération militaire sino-malagasy ". Et de rappeler notamment la démonstration de Tai Ji et d'arts martiaux présentée le 26 juin dernier au stade Barea pour faire remarquer que " c'est la première fois que des éléments chinois apparaissent dans les démonstrations de la fête nationale de Madagascar ".

50èmeanniversaire.

L'Ambassadeur de la République Populaire de Chine a également rappelé que " cette année marque le 50èmeanniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et Madagascar ". Un demi-siècle de " coopération mutuellement bénéfique placée sous le signe du principe du respect mutuel, de l'égalité et de gagnant-gagnant ". À l'heure où certains pays s'entêtent dans un état d'esprit hégémonique et mettent en avant la politique des blocs ".

Pont de compréhension.

Le Colonel Wang Tao de souligner qu' " un pont de compréhension et d'amitié a été établi entre nos deux Armées ". Et ce, à travers le lancement des premières classes de langue chinoise destinées à l'Armée malgache par le biais de l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo. Un représentant des 82 stagiaires qui ont terminé leurs cours a d'ailleurs partagé ses expériences à l'occasion de la réception organisée hier qui s'est distinguée par la présence d'une brochette d' " étoiles ", pour ne citer que les généraux de corps d'Armée, Richard Rakotonirina et Serge Gellé respectivement ministre de la Défense nationale et Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie.