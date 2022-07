Afrique du Nord: Réouverture prochaine d'un des trois postes frontières entre l'Algérie et la Libye

Fermé depuis 2011, à l'origine pour des raisons sécuritaires, l'un des trois points de passage frontalier terrestre entre l'Algérie et la Libye rouvrira bientôt. C'est ce qu'annoncent les autorités des deux pays. Une réunion du comité commun se réunira jeudi 28 juillet pour annoncer la date officielle de cette réouverture qui concernera d'abord les échanges commerciaux. Les voyageurs et touristes ne seront autorisés que dans un second temps. Les travaux de réhabilitation sont terminés à plus de 90% de part et d'autre, a affirmé le maire de Ghadamès, la ville libyenne la plus proche de ce poste-frontière.

La décision politique de rouvrir le poste-frontière Deb Deb est prise du côté algérien depuis plusieurs mois, mais son application a été reportée à plusieurs reprises, officiellement en raison des travaux inachevés du côté libyen.

Ce poste-frontière est une artère économique vitale pour l'Algérie. Actuellement, pour atteindre la Libye, les transporteurs algériens passent via la frontière tunisienne. Deb Deb facilitera donc le flux commercial.

Développer les exportations répond à une nécessité stratégique pour Alger : après des années de léthargie économique, le président Tebboune cherche à rattraper le retard cumulé et à s'implanter sur le continent africain.

Le pouvoir suit un plan de route pour sortir de la crise économique et cherche des ressources qui ne viennent pas uniquement du secteur pétrolier.

C'est dans ce but, qu'une ligne maritime a été inauguré cette année avec la Mauritanie, une autre le sera bientôt avec Tripoli, les discussions ont atteint la phase finale.

Sur le marché prometteur de la Libye, l'Algérie compte exporter des produits alimentaires et des matériaux de reconstruction. Une zone franche pour l'échange du côté algérien sera créée à l'avenir, selon le ministre du Commerce.

Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les investisseurs libyens et algériens ces derniers mois et les hommes d'affaires sont encouragés à investir dans les deux pays.

La réouverture promise de Deb Deb intervient dans un cadre de rapprochement entre Alger et Tripoli. La diplomatie algérienne espère jouer un rôle dans la réconciliation libyenne même si elle n'est pas acceptée par le camp de l'Est libyen.