Congo-Kinshasa: 30 octobre 1974 - Quand Mohamed Ali battait Georges Foreman lors du combat du siècle à Kinshasa

Combat G. Foreman Vs Mohamed Ali

Plus de six millions de dollars, c'est la somme versée la semaine passée par un collectionneur pour acquérir la ceinture de champion du monde de Mohamed Ali : celle du fameux combat contre Georges Foreman à Kinshasa le 30 octobre 1974, considéré comme le combat du siècle. Une vente qui coïncide avec la réédition du livre référence " The Fight " de l'écrivain américain Norman Mailer, compte rendu exceptionnel qui permet de vivre ce combat de l'intérieur.

Combat mythique et devenu mystique et marqué bien évidemment par la puissance de Mohamed Ali sur et en dehors du ring.

"Oui, la folie était fertile en Afrique, et dans cette folie de l'Afrique, deux combattants allaient recevoir chacun cinq millions de dollars écrit Norman Mailer dans The Fight et poursuit: tandis qu'à un millier de miles sur la rive de la famine mondiale des Noirs allaient mourir de faim". Kinshasa devenu à la demande de Mobutu, la capitale mondiale de la boxe. L'Afrique qui visiblement mettait Mohamed Ali en transe.

Mohamed Ali contre Georges Foreman, le combat du siècle

Foreman balayé sur le ring, Mohamed Ali a également totalement éclipsé la troisième star de ce combat du siècle, du " Rumble to the jungle ". Le président Mobutu qui avait pourtant annoncé dans tout Kinshasa qu'il était à l'origine de " ce cadeau au peuple zaïrois ". Ce match avait effectivement été entièrement financé par le dirigeant du Zaïre de l'époque dans le contexte de sa politique d'authenticité.

Du côté de Mobutu, il y a une manière de montrer sa popularité, de montrer le Zaïre aux afro-américains.

