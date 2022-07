Cote d'Ivoire: Visite d'Etat en Afrique du Sud - Alassane Ouattara demande la libération des 49 soldats injustement arrêtés et qualifiés de mercenaires

L'axe Yamoussoukro-Pretoria est au beau fixe. La preuve, six nouveaux accords portant, notamment, sur le développement et l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté, la sécurité sociale et le bien-être social, la coopération économique et les transports ont été signés hier sous le regard approbateur d'Alassane Ouattara et son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa.

Les deux chefs d'État se sont réjouis de leur parfaite convergence de vues sur plusieurs sujets d'intérêt commun, et de la coopération exemplaire entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, matérialisée par la signature de neuf accords en décembre dernier. Par ailleurs, le Président Alassane Ouattara a été élevé, hier, par son homologue sud-africain, dans l'Ordre de l'Afrique du Sud, la plus haute distinction sud-africaine.

Cette distinction, faut-il le souligner, en plus des accords signés, est une nouvelle expression de la fraternité et de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. " Je me souviens avec affection de ma visite d'État en Côte d'Ivoire en décembre de l'année dernière, qui a beaucoup contribué à approfondir les relations commerciales et d'investissement et à construire un lien plus fort entre nos peuples. Une nouvelle ère de coopération a été établie entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire ", s'est réjoui le président sud-africain. Il s'est dit solidaire des préoccupations de la CEDEAO concernant la récurrence des attaques terroristes au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria et la propagation de ces activités au Bénin et au Togo. Avant de souhaiter bonne chance à la Côte d'Ivoire dans ses préparatifs pour accueillir la 34e Coupe d'Afrique des Nations en 2023.

Alassane Ouattara, tout en saluant les bonnes relations entre son pays et l'Afrique du Sud, a émis le vœu que les échanges commerciaux entre les deux pays se renforcent. " Nous devons renforcer notre coopération bilatérale, promouvoir les échanges commerciaux entre nos deux pays et faciliter l'implantation de sociétés ivoiriennes en Afrique du sud et de sociétés sud-africaines en Côte d'Ivoire dans le domaine de la défense, de la lutte contre le terrorisme et la transformation de nos produits agricoles ", a fait savoir Alassane Ouattara. Le numéro 1 ivoirien a dit espérer qu'une solution rapide soit trouvée au différend qui a tendu les relations entre Yamoussoukro et Bamako. Il a demandé la libération des 49 soldats, qui, selon lui, ont été injustement arrêtés et qualifiés de " mercenaires " par les autorités maliennes.

" Tout le monde regrette cette situation ", a fait savoir le président ivoirien. " La Côte d'Ivoire ne peut pas du tout s'investir dans une tentative de déstabilisation d'un pays quelconque et surtout d'un pays voisin. Ce sont les Nations Unies qui doivent faire la transparence totale dans cette affaire, c'est pour cela d'ailleurs que j'ai eu un entretien avec Madame la vice-secrétaire générale, Mme Amina, le mardi dernier. Tout le monde regrette cette situation et je souhaite qu'il y ait un dénouement rapide ", a fait savoir Alassane Ouattara.

Les deux chefs d'Etat ont ensuite participé à un forum économique qui a réuni les hommes d'affaires ivoiriens et sud-africains. Ce forum, placé sous le thème " accélérer le commerce et l'investissement entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire par des partenariats renforcés ", a été l'occasion de relever les opportunités d'investissement dans les deux pays.