Madagascar: Refonte du système éducatif - Pour les besoins réels des Malgaches et du développement

Plusieurs programmes ont été mis en œuvre dans le cadre de la réforme du système éducatif à Madagascar. Jean Jacques Rakotoarison, enseignant chercheur à l'université de Toamasina et à l'Université Catholique de Madagascar, propose des solutions pour une refonte efficace du système éducatif.

Il est indéniable que des améliorations ont été apportées dans le domaine de l'éducation au cours des régimes successifs. Malheureusement, les pratiques et la forme d'enseignement héritées des colonisateurs perdurent jusqu'à nos jours. Et les hauts responsables dans chaque domaine d'activité ont oublié la notion de patriotisme. Par des soi-disant " reformes ", ils se sont contentés de perpétuer l'ancienne structure sans jamais essayer de proposer un modèle d'éducation adapté aux réalités malgaches. Ce modèle archaïque forme des intellectuels subalternes habiles dans la transmission des ordres, à se conformer aux directives, spécialistes du béni oui-oui, n'ayant aucun pouvoir de décision, fuyant les responsabilités et façonnés à reproduire par imitation.

Attentes.

Or, un système éducatif efficace devrait être en mesure de former des individus avisés des réalités sociales, des citoyens munis de savoirs et de savoir-faire capables d'apporter des solutions aux divers problèmes sociétaux et économiques. Tout compte fait, l'école des indigènes et celle d'aujourd'hui qui perpétue ce modèle, forment des jeunes démunis de savoir-faire, ne vivant que du " tout fait " ou du " prêt à porter ". Cette forme de culture est ancrée dans le système éducatif malgache au vu des prétendues améliorations dans l'enseignement à Madagascar que bon nombre de responsables clament à qui veut les entendre. C'est la raison pour laquelle les réformes attendues n'ont pas donné satisfaction et engendré des polémiques parmi les différents acteurs concernés.

Défis.

Il faudra relever les défis suivants pour une réforme efficace du système éducatif. Dans la perspective de l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD), le système éducatif se doit d'être un instrument efficace contribuant à la réduction, à la résolution, à l'élimination des problèmes ayant amené le monde à définir ces ODD comme des priorités globales d'ici 2030. Face aux nombreux défis posés par ces ODD, l'UNESCO a proposé la transformation de l'éducation habituelle en éducation pour le développement durable (EDD). Cette notion d'éducation durable se réfère précisément à cet aspect de l'éducation ayant comme objectif la formation de citoyens capables de traiter les problèmes qui n'ont pas encore été résolus et d'anticiper sur les solutions d'éventuelles difficultés.

Réalités.

Le système éducatif devrait alors être planifié de manière bien explicite et être adapté aux réalités existantes. Il devrait particulièrement tenir compte des besoins du pays et du monde entier. Il est donc légitime d'avancer que les paramètres à prioriser sont ceux qui contribuent efficacement à la formation de citoyens aptes à surmonter toutes les difficultés qui se présentent. Mis à part l'aspect financier et matériel ainsi que le problème de personnel, il est essentiel de réorganiser l'objectif éducatif en mettant l'accent sur les thèmes à transmettre, le contenu de l'enseignement, l'approche pédagogique à adopter, les valeurs à respecter, le savoir-faire à enseigner.

C'est dans ce sens que depuis 2004, l'UNESCO encourage tous les Etats à rendre effective l'organisation de l'éducation durable. Et il faut rappeler qu'à travers les " velirano présidentiels ", l'Etat malgache s'est fixé comme responsabilité première l'atteinte des 17 objectifs de l'ODD dont l'éducation pour tous. Si les objectifs de développement du millénaire (OMD) n'ont eux mêmes pas été atteints, en serait-il de même pour Madagascar pour la réalisation de ces ODD à l'horizon 2030?