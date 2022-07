Madagascar: Tolotra Mandroso 3 - 2 - 1 - Renouvellement du partenariat Airtel - Viamo

Partenariat gagnant. Après le grand succès de la précédente édition, Airtel Madagascar et l'entreprise sociale Viamo ont décidé de renouveler leur collaboration dans le cadre du service Tolotra Mandroso 3 - 2 - 1.

La signature du renouvellement du contrat entre les deux entités s'est tenue dans les locaux de Airtel Madagascar, vendredi, en présence du directeur général d'Airtel Madagascar Eddy Kapuku et de la directrice Pays de Viamo à Madagascar.

Très sollicité

Un renouvellement qui va faire le bonheur des usagers de ce service très sollicité dans le monde de la télécommunication. Tolotra Mandroso 3-2-1 est en effet un service d'information à la demande facilitant l'accès à l'information à tout individu disposant d'un téléphone mobile. Indépendamment de leur localité ou du niveau d'alphabétisation, des informations clés et utiles sont rendues disponibles à travers le service en format audio par réponse vocale interactive (IVR) ou par SMS.

Le service est très facile d'utilisation puisqu'il suffit pour les abonnés Airtel de composer le 3-2-1 pour accéder à une multitude d'informations sur des thèmes variés tels que le coronavirus, l'agriculture, la santé et la nutrition, le genre, l'éducation financière ou encore la planification familiale. Des jeux audio éducatifs et des théâtres radiophoniques sont également disponibles pour ce service qui offre, par ailleurs, des informations sur l'environnement, la météo et les calendriers culturaux ainsi que les nouvelles quotidiennes. L'écoute de ces informations permettra à l'appelant de prendre des décisions éclairées pour améliorer sa vie quotidienne.

1 000 0000 de personnes

À travers ces messages disponibles, le service 3-2-1 a touché plus de 1 000 000 de personnes depuis début 2022 et reçoit en moyenne 500 000 appelants par mois. En 2021, les appelants ont pu bénéficier des informations clés en écoutant plus de 20 000 000 de messages clés avec en moyenne plus de 2 900 000 messages clés écoutés par mois.

Ces messages clés ont par la suite permis aux appelants de prendre de meilleures décisions dans leurs activités respectives mais également d'avoir accès à davantage de services dont voici quelques résultats d'impact : -Plus de 8 millions de SMS ciblés envoyés à la population à risque face aux cyclones en 2022. -Plus de 1,500 individus ont bénéficié du service de planification familiale grâce à la réception des tickets sur la plateforme Viamo en 2021, 69% des 4 000 personnes enquêtées ont répondu correctement aux questions relatives à la planification familiale suite à l'écoute de messages en 2021

- Plus de 1 350 000 appels sur les calendriers culturaux de juillet 2019 à mai 2022, avec 60% de taux d'appréciation.