Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - La ville océane accueille la première édition du forum des femmes

À l'occasion de la journée internationale de la femme africaine, le Refa du Congo-Brazzaville, en partenariat avec Congo Entreprises Développement, organise du 25 au 30 juillet dans la capitale économique la première édition du forum sur la semaine de l'entrepreneuriat au féminin.

Le forum du Réseau entrepreneurial de la femme africaine (Refa) Congo-Brazzaville est un moment d'échanges pour s'informer et se former afin de mieux comprendre le monde des affaires. Ouvert au public, ce forum propose plusieurs modules d'échanges, d'information et de formation aux femmes qui entreprennent.

Au programme de cette activité, il y a des animations culturelles, des conférence-débats, des ateliers de formation gratuite, la restauration et dégustation, des jeux concours, des expositions-ventes à la maison de la République, ex-Loukabou. Une occasion pour les visiteurs de découvrir le génie créateur de ces femmes spécialistes dans l'agro-industrie, l'artisanat et la transformation des produits locaux.

Dans son mot de circonstance, la présidente du Refa Congo-Brazzaville, Marie-Rose Poutya Saizonou, a indiqué qu'investir dans les compétences des femmes a irrémédiablement un impact sur l'économie et son corollaire sur le social. C'est dans ce sens que son association a organisé un premier forum de l'entrepreneuriat féminin à Pointe-Noire, une activité qui valorise des projets de femmes et apporte des solutions à leurs problèmes, grâce aux ateliers-thématiques sur les étapes pour bien entreprendre et sur comment vaincre les stéréotypes.

Ce forum considéré comme un espace d'échange et de partage d'expérience se veut être un moment idéal pour renforcer l'autonomisation des femmes congolaises. Notons que la dernière journée sera marquée par une conférence-débat axée sur le thème " L'entrepreneuriat féminin, défis et stratégies en période de crise ". Celle-ci sera secondée par un cocktail dans la salle du Rocher des âges, moment convivial pour clôturer cette première édition autour d'un verre.