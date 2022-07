Algérie: Elections partielles à Bejaia - Charfi se réjouit de l'enthousiasme inhérent à la préparation

Bejaia — Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi s'est réjoui, mercredi, des conditions dans lesquelles se préparent l'organisation des élections communales partielles, prévues en octobre prochain dans quatre communes de la wilaya de Bejaia.

"Il y'a eu de l'afflux pour le retrait des dossiers de candidatures et il y a de l'enthousiasme populaire pour s'inscrire sur les listes électorales. Cela augure d'un avenir réjouissant", a-t-il affirmé, soulignant que cette échéance électorale va constituer en soi "un exercice réel et effectif reflétant la bonne santé de la démocratie et du processus démocratique du pays".

M.Charfi est revenu sur les élections locales non tenues le 27 novembre 2021 dans six communes de Tizi Ouzou et Bejaia, affirmant que la décision de non-participation dans ces communes était "souveraine" et "dénotait de l'esprit démocratique des citoyens".

"L'intérêt pour la communauté nationale est que cette décision minoritaire n'a pas influé sur la tendance générale et que le tissu social est resté solide et homogène", a-t-il dit, ne manquant de saluer "la position pacifique, responsable et honnête" qui a suivi cette décision, laquelle à ses yeux, va constituer "un repère dans la construction démocratique du pays".

En visite dans la wilaya pour constater de visu l'état de préparation de ces élections, M.Charfi n'a pas caché son sentiment de les voir se dérouler dans "d'excellentes conditions".

Quatre communes en sont concernés par ces élections partielles, à savoir, Akbou, M'cisna (Seddouk), Feraoun (Amizour), et Toudja (El-Kseur). Elles regroupent toutes les quatre un corps électoral de 46.000 inscrits avant la révision exceptionnelle des listes électorales qui prendra fin demain, jeudi, à minuit.