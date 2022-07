Cote d'Ivoire: Production de vivriers- Le projet agropole 2 lancé à Sinématiali

L’annonce avait été faite récemment, lors d’une émission radio télévisée. Les projets de Pôles de développement agricole intégrés entrent dans leur phase de réalisation. Le Premier Ministre, Patrick Achi, a lancé le 27 juillet 2022, officiellement à Sinématiali ( Nord),le Projet Pôle Agro-Industriel du Nord (2PAI Nord) dans la région du Poro. Une cérémonie qui selon, le Cicg, a enregistré la participation de plusieurs membres du gouvernement et des autorités politiques et administratives de la région.

Selon le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, l'agropole Nord porte, entre autres, sur la mise en place d'un agroparc de 100 ha, d'une unité de transformation et de conditionnement de la mangue, la réhabilitation de 1 000 km de pistes rurales, la construction et la réhabilitation de six barrages hydroagricoles et de 55 étangs piscicoles. Non sans se féliciter de cet autre étape importante.

Pour le Premier ministre ivoirien, « Ce projet vise à valoriser les potentialités agricoles, augmenter le taux de transformation industrielle des produits agricoles, améliorer le revenu des producteurs et créer des emplois pour les jeunes et les femmes des régions du Poro, du Tchologo, de la Bagoué et du Hambol »

Pour Patrick Achi, le lancement de l'agropole Nord est la célébration d'une avancée majeure pour le dynamisme de l'agriculture ivoirienne, pour le rétablissement de la souveraineté alimentaire du pays et pour la croissance des Districts du Nord.« Les agropoles intègrent les enjeux de production agricole, l'irrigation, les sujets de la mécanisation agricole, la commercialisation et la valorisation des produits agricoles sur place, tout en prenant en compte la réalisation des services sociaux de base (l'accès à l'eau, à l'électricité, à la santé et à l'éducation) », a expliqué Patrick Achi.

Non sans préciser que lancement de l'agropole Nord, un chantier colossal d'un coût de 167 milliards de Fcfa, s'insère dans cette ambition nouvelle pour une Côte d'Ivoire plus prospère et plus solidaire. Faire grandir l'agriculture ivoirienne, c'est faire grandir, chaque jour, le bien-être de nos compatriotes, c'est faire grandir demain la Côte d'Ivoire solidaire.

Au final, a-t-il poursuivi, il s'agit de développer un écosystème global, puissant, cohérent et durable qui améliore le volume de valeurs ajoutées des produits agricoles, le nombre et la productivité des filières industrielles, nos capacités à l'export, la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. Un écosystème qui réduit les importations pour les rendre le plus accessibles sur les marchés, qui améliore directement

les conditions de vie des populations et qui offre les emplois pour les jeunes et les femmes et les richesses pour tous les ivoiriens.

Dans la mouvance, Il est prévu, dans le cadre de cette agropole, a annoncé Patrick Achi, la création de 300 PME et programmes d'incubation de 1000 jeunes avec, à la clé à terme, un projet qui touchera plus de 400 000 personnes et plus de 1,2 million d'Ivoiriens qui en profiteront de façon indirecte.

Patrick Achi a appelé les jeunes des régions bénéficiaires à saisir l'occasion qui se présente à eux comme une chance pour leur vie et leur avenir afin de devenir les nouveaux entrepreneurs de cette nouvelle agriculture ivoirienne productive, compétitive et innovante. Il a assuré que les agropoles vont toucher toutes les régions de Côte d'Ivoire.

Aussi, le chef du gouvernement a offert aux quatre régions bénéficiaires de cette agropole 100 tricycles, 48 tonnes d'engrais et des kits pour traiter de 100 ha de maraîcher. Ce projet dont les travaux dureront quatre ans (2022-2026), va cibler les filières mangue, anacarde, karité, riz, maïs, maraîchers, viande et aquaculture. A terme, neuf agropoles sont prévues sur l'ensemble du territoire. Le Projet de Pôle agro-industriel dans la région du Bélier (2PAI Bélier) est la toute première agropole du pays lancée en octobre 2018 et financé à hauteur de 80 milliards de Fcfa.