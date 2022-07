Madagascar: Rap - Soja-B et U-neff, une collaboration fructueuse

"Mifohaza", un nouveau single de Soja-b en duo avec U-neff. Ces deux artistes ne sont pas à leur premier coup de maître. MisyRap Donko agny, art eto mifindra étaient les deux premiers morceaux auxquels ces deux plumes ont pu combiner leur voix.

"Mifohaza", littéralement le réveil, encourage les jeunes à entreprendre ! La chanson dénonce les magouilles effectuées par les politicards du pays. " La vie n'est pas un conte... ", chantonne U-neff dans le premier couplet. Toujours sur la bonne voie tout en changeant un peu le rythme. Si on les écoutait faire du Boom Bap, désormais les deux hommes s'aventurent vers des sonorités inédites, la trap avec un rythme assez traditionnel.

L'engagement dans le son, et... dans le sang. Ces derniers temps, ces deux hommes enchaînent les lives et les showcases. Ils ne lâchent pas prise parce qu'ils y croient. Oui, ils rappent pour que les jeunes les écoutent. Et, effectivement, ils gagnent les oreilles de ceux-ci. Téméraires sont-ils. Soja-B et U-neff, deux rappeurs antisystème jusqu'à la moelle épinière, sans vouloir être excessif ! Le premier est l'un des doyens du rap de Faratsiho. L'humilité et le pragmatisme sont marqués de temps en temps dans sa manière de s'exprimer. D'ailleurs, son rap à lui est tout à fait " différent de ceux qui se croient supérieurs ". Il a toujours représenté la couche démunie.

Quant à U-neff, il est issu de la nouvelle génération quoi qu'on dise. U-neff, fondateur du collectif Revolt'art avec son ami Eneb Mapingo. Tous deux se sont rencontrés à l'Université d'Ambohitsaina. Voulant briser le schéma " côtier-Merina ", en 2015, il forme un groupe dans le but de prêcher la réconciliation nationale. U-neff, originaire de la capitale de Madagascar et Eneb, une formation de la région septentrionale toujours le poing levé. Alors le collectif écrit des chansons engagées comme Lanjamitanila, Arongana Rafitra. Durant cinq ans, le collectif a effectué des lives et a fait appel à des invités pour des featurings. Actuellement, le Revolt'art prend un peu d'élan pour mieux sauter et envisage de produire un single.