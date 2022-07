Algérie: Le CNDH participe aux travaux de la 19e AG et de la conférence du Réseau arabe des institutions des droits de l'homme

Alger — Une délégation du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), conduite par Abdelmadjid Zaâlani, participe à partir de mercredi à Nouakchott (Mauritanie) aux travaux de la 19e Assemblée générale (AG) et de la conférence du Réseau arabe des institutions des droits de l'homme sur "l'intégration des droits de l'homme dans les politiques publiques", a indiqué un communiqué du conseil.

Lors de la séance d'ouverture de ces travaux, la présidence du Réseau arabe des institutions des droits de l'homme passera de la Commission nationale des droits de l'homme du Qatar à son homologue mauritanienne, a précisé le communiqué, ajoutant que les travaux seront marqués par la signature d'un mémorandum d'entente entre le Réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme et le Centre de formation et de documentation des Nations Unies sur les droits de l'homme pour l'Asie du Sud-Ouest et la région arabe.

Les travaux de l'Assemblée générale porteront sur l'examen du projet de Plan d'action opérationnel du Réseau arabe pour l'exercice 2022-2023 et de son calendrier de mise en œuvre en vue de "promouvoir et protéger les droits de l'homme dans les pays arabes par le renforcement des capacités des experts, membres et cadres des institutions arabes des droits de l'homme", selon la même source.

Les travaux seront, par ailleurs, marqués par "l'élection de l'institution nationale des droits de l'homme en Mauritanie qui abritera la prochaine Assemblée générale, la sélection du comité de rédaction et du rapporteur général de la conférence et la présentation d'un exposé sur les défis et les besoins des partenaires pour élargir la coopération avec le Réseau arabe des institutions des droits de l'homme".