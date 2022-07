Algérie: Industrie militaire - Livraison de 351 véhicules poids lourds et bus de transport public fabriqués localement

Alger — Trois-cent-cinquante-et-un (351) véhicules entre poids lourds et bus de transport public de marques "SNVI" (Société nationale des véhicules industrielles) et "Mercedes-Benz", dédiés au transport du personnel et de marchandises, ont été livrés au profit de la Direction centrale du Matériel au ministère de la Défense nationale et d'autres entreprises nationales publiques et privées.

Ces véhicules et camions ont été livrés au siège de la Société algérienne pour la production de poids lourds de Marque Mercedes Benz (SAPPL-MB) à Rouiba (Alger), au profit de la Direction centrale du Matériel au ministère de la Défense nationale (96 véhicules multiservices), mais également aux entreprises "Naftal", "Sonelgaz", "Algérie Poste", "Cosider Canalisations" ainsi qu'à d'autres sociétés privées activant dans l'import-export.

Placée sous l'égide de la Direction centrale de l'industrie militaire au sein du MDN, cette opération s'inscrit dans le cadre de la satisfaction des besoins des structures de l'Armée nationale populaire (ANP) et des entreprises nationales publiques et privées.

Cette démarche intervient également dans le cadre des efforts de développement de diverses industries militaires, notamment mécaniques, à la faveur de la stratégie tracée par le MDN avec plusieurs organismes et entreprises concernés dans l'objectif de réaliser une industrie nationale et des produits de qualité aux normes internationales.

Lors de la signature des attestations de réception des véhicules, le représentant de la Direction centrale du Matériel, le Colonel Mohamed Tarek Chiboub a précisé que l'acquisition de ces camions intervenait "dans le cadre d'un plan stratégique inclusif élaboré par le Haut Commandement de l'ANP et visant à construire des forces armées modernes et professionnelles, dotées d'équipements de haute qualité et de technologie de pointe, afin de renforcer les capacités opérationnelles et logistiques des diverses unités".

De son côté, le PDG de Naftal, Mourad Menouar a considéré que la réception des commandes de camions par le Groupe, était une "confirmation" de la société à adhérer à la politique de soutien du produit national et à encourager les industriels nationaux, d'une part, et développer et moderniser la flotte d'entreprise pour le transport routier, d'autre part.

Relevant que la distribution et la commercialisation des produits pétroliers nécessitait "des moyens de transport spécifiques" compte tenu de leur sensibilité, le PDG de Naftal a fait état de près de 40 millions de tonnes de ce type de produits transportées chaque année par son entreprise d'où la nécessité de mobiliser de grands moyens.

Le responsable a également mis en avant l'importance du transport pour l'activité du groupe qui œuvre à développer et moderniser sa flotte, tout en recherchant des moyens de transport qui répondent aux normes de sécurité pour la protection du conducteur, du citoyen et de l'environnement.

Intervenant à l'occasion, le DG de la Société algérienne de services de la vente et après-vente de véhicules Mercédès Benz, (Algerian Motors services-Mercedes Benz AMS-MB), Noureddine Mesmous a rappelé que la livraison de ces camions et véhicules multi-fonctions s'inscrivait dans le cadre du "développement du tissu économique national et la satisfaction des besoins des structures de l'ANP, de la Sûreté nationale ainsi que les entreprises nationales publiques et privées".

"La livraison de ces véhicules est le fruit des efforts consentis par l'ensemble des entreprises algériennes de fabrication des véhicules poids lourd", a-t-il rappelé, ajoutant que ces entreprises ne ménageaient aucun effort en vue d'approvisionner les client avec des produits de qualité internationale, des pièces de rechange originales et d'un service après-vente efficace, ce qui renforce les relations de partenariat".

L'entreprise est en passe d'élargir et de développer son réseau de distribution pour garantir des services de qualité en termes de pièces de rechange originales et de services après-vente au niveau national pour se rapprocher davantage du client, a expliqué le responsable.

Pour ce faire, poursuit M. Mesmous, la société AMS-MB s'attèle à la création des filiales internes et la mise en place d'un réseau de distributeurs agrées". Il a évoqué, dans ce cadre, un projet de commercialisation numérique "comme nouvel outil de distribution" via un site électronique qui permettra de promouvoir les services, de définir les besoins du marché et faciliter l'achat.

Pour sa part, le président du Conseil d'adminitration de l'entreprise AMS-MB, le général Ismail Krikrou a tenu à remercier "les clients pour la confiance placée en les produits de la société dont des camions, des remorques et des véhicules utilitaires".

Le travaille se poursuit pour le développement des services et des produits en vue de prendre en charge les commandes de nos clients, a ajouté M. Krikrou.