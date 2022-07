Algérie: Le Président Tebboune préside la cérémonie de distinction des lauréats du BAC

Alger — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé mercredi au Palais du Peuple à Alger, la cérémonie de distinction des 45 premiers lauréats des examens du Baccalauréat et du Brevet d'enseignement moyen (session 2022).

C'est la première fois depuis l'indépendance qu'une cérémonie est organisée conjointement en l'honneur des lauréats des deux examens.

Lors de cette cérémonie, organisée en présence du président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, du président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj, du Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, du Secrétaire général de la Présidence de la République, M. Mohamed El-Amine Messaied, du Directeur de cabinet à la Présidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf, de membres du Gouvernement, de Conseillers du président de la République, ainsi que de parents d'élèves, le Président Tebboune a remis des médailles, des présents et des récompenses financières aux premiers lauréats à l'échelle nationale, dont ceux des Cadets de la Nation et des personnes aux besoins spécifiques, ainsi qu'aux premiers lauréats par filière et par mention.

Les hauts responsables de l'Etat présents à la cérémonie ont distingué les autres lauréats.

Pour le Baccalauréat, le président de la République a décerné une distinction à la bachelière Teraka Fedoua de la wilaya de Aïn Defla, classée troisième, avec une moyenne de 19,23, filière Sciences expérimentales.

Le Président Tebboune recevra ultérieurement dans son bureau les deux premières lauréates absentes à cette cérémonie de distinction pour des raisons de santé. Il s'agit de Abbas Imène de la wilaya de Batna, détentrice de la meilleure moyenne (19,55) dans la filière Sciences expérimentales et Merdas Manar de la wilaya de Guelma, classée deuxième avec une moyenne de 19,23.

Ont été également distingués par le Président de la République, les élèves Ghediri Oumayma de la wilaya d'El Tarf et Saadi Abdelhamid de la wilaya de Tiaret ayant respectivement obtenu leur BAC avec une moyenne de 19,08 dans la filière Maths-techniques (Génie des procédés) et 19,05 dans la filière Mathématiques.

L'élève Akbache Mohamed Amine de l'Ecole des Cadets de la Nation de Blida, qui a décroché une moyenne de 18,57 dans la filière Mathématiques, a été aussi distingué par le Président Tebboune.

Dans la catégorie des élèves aux besoins spécifiques, le Président Tebboune a remis une distinction à la lauréate Kaakaï Asma (Khenchela) qui a décroché la 1ère place à l'échelle nationale dans la filière Lettres et Philosophie, avec une moyenne de 18,10, ainsi que l'élève Dahbi Abderrahmane de Tamanrasset, qui a obtenu une moyenne de 16,47, filière Sciences expérimentales.

A cette occasion, les meilleurs lauréats du BEM ont également été distingués par le président de la République. Il s'agit de Akab Afaf de Ain Temouchent, qui a décroché l'examen avec 20/20, Houadef Lina de Batna, avec une moyenne de 19,82 et Guerbazi Aridj Nesrine de Touggourt, avec 19,82/20.

Le Président Tebboune a également remis une distinction à l'élève Bouhayek Youcef de Batna, de l'Ecole des Cadets de la Nation, qui a obtenu une moyenne de 19,36 et à l'élève aux besoins spécifiques Aaksa Meriem d'Annaba, qui a obtenu la moyenne de 16,12.

Au terme de la cérémonie, les lauréats ont pris une photo souvenir collective avec le président de la République.

S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a salué "le souci du président de la République à veiller personnellement sur cette cérémonie de distinction et son aimable attention accordée aux élèves et aux enseignants du secteur de l'Education".

Il a également mis en avant l'intérêt qu'accordait le président Tebboune "aux premiers lauréats qui ont obtenu les meilleurs moyennes aux examens du Baccalauréat et du Brevet d'Enseignement moyen".

En marge de la cérémonie de distinction, un des premiers lauréats à l'échelle nationale de la catégorie des élèves aux besoins spécifiques, Hamdani Salah de la wilaya d'El Tarf s'est dit ravi de cette distinction qui restera "ancrée" dans sa mémoire, en ce sens que le président de la République a supervisé personnellement la distinction des lauréats dans les cycles secondaire et moyen, une première dans l'histoire de l'Algérie indépendante.

Saluant les grands efforts consentis par le secteur de l'Education nationale pour faciliter l'insertion des élèves aux besoins spécifiques, l'élève Hamdani a appelé la famille éducative à accompagner le parcours scolaire de cette catégorie qui "fait, à chaque fois, montre d'une volonté de fer et prouve sa détermination à décrocher les meilleurs résultats".

Pour sa part, le premier lauréat au Baccalauréat des écoles des Cadets de la Nation, Akbache Mohamed Amine s'est félicité du souci du Président de la République de distinguer les premiers lauréats et remercié le haut

Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) et le Général d'Armée Saïd Chanegriha pour "les facilitations et les moyens humaines et matériels mobilisés pour assurer un parcours scolaire exceptionnel au niveau des écoles des cadets de la Nation", affirmant que "la discipline est la clé qui justifie le taux de réussite élevé réalisé par les cadets de la Nation".

De son côté, l'élève Afaf Akkab, qui a décroché un 20/20 à l'examen du BEM, a exprimé sa joie et sa fierté d'avoir obtenu cet excellent résultat et fait part de toute sa gratitude et sa reconnaissance à ses parents.

Voici les principaux résultats des examens du baccalauréat et du Brevet d'enseignement moyen (BEM), session juin 2022, dévoilés par le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, lors de la cérémonie de distinction des premiers lauréats des ces examens, présidée, mercredi, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Palais du peuple à Alger.

Baccalauréat:

- Taux de réussite des scolarisés: 58,75%

- Nombre d'admis: 271.252 sur un total de 743.509

- Nombre d'admis avec mention: 116.444 avec un taux de 42,93%

- Nombre d'admis avec mention excellent : 889

- Nombre d'admis avec mention très bien: 13.343

- Nombre d'admis avec mention bien: 32.735

- Taux de réussite des cadets de la Nation: 98,11 %

- Nombre d'admis parmi les cadets de la Nation: 415 sur un total de 423

- Nombre d'admis parmi les cadets de la Nation avec mention: 388 soit un taux de 93,49 %

- Nombre d'admis parmi les cadets de la Nation avec mention excellent: 4

- Nombre d'admis parmi les cadets de la Nation avec mention très bien: 108

- Taux de réussite des pensionnaires des établissements pénitentiaires: 5.565 candidats, soit un taux de 42,57 %

- Brevet d'enseignement moyen (BEM):

- Taux de réussite: 59,16 %

- Nombre de scolarisés admis: 425.924 sur un total de 740.000 candidats

- Nombre d'admis avec mention: 229.045

- Nombre d'admis avec mention excellent: 5364

- Nombre d'admis avec mention très bien: 38.171

- Nombre d'admis avec mention bien: 73.224

- Taux de réussite en filière mathématiques: 78,78 %

- Taux de réussite en filière mathématiques-techniques: 63,38 %

- Taux de réussite en filière langues étrangères: 64 %

- Taux de réussite en filière sciences expérimentales: 59,03%

- Taux de réussite en filière lettres et philosophie : 54,80 %

- Taux de réussite en filière gestion et économie: 52,92 %

- Taux de réussite des cadets de la Nation: 100 %.