Sénégal: A Thiès, l'administration est fin prête pour une organisation parfaite du scrutin (Gouverneur)

Thiès — L'administration territoriale est fin prête pour une "organisation parfaite" des élections législatives de dimanche dans la région de Thiès, a indiqué, mardi, le gouverneur Alioune Badara Mbengue.

"On peut dire qu'on est fin prêt pour une organisation parfaite des élections législatives du 31 juillet 2022", a-t-il déclaré à l'issue d'une tournée dans les villes de Thiès et Tivaouane.

Toutes les dispositions seront prises pour "parer à toute éventualité", lors du scrutin organisé en hivernage, a rassuré M. Mbengue.

A l'école Moda Kane de la Cité Lamy à Thiès, la délégation du gouverneur a constaté que les toitures de plusieurs salles faisant office de bureau de vote sont perforées, laissant suinter l'eau de pluies à l'intérieur.

L'école Moda Kane est le plus grand centre de vote de la ville de Thiès, avec 19 bureaux de vote. Le gouverneur a dit avoir demandé au sous-préfet de Thiès Sud de chercher de la toile, et de bien étudier l'emplacement du mobilier pour éviter toute perturbation due à la pluie, le jour du vote.

"Pour le reste, rien à signaler : le matériel est en place, bien conditionné et prêt à être utilisé", a dit Alioune Badara Mbengue.

"L'organisation, sans risque de me tromper, sera parfaite dans la région de Thiès. Je suis sûr que ça le sera sur toute l'étendue du territoire national", a-t-il souligné.

Concernant le jeu politique, il a appelé à l'apaisement, disant espérer que les acteurs politiques en respecteront les règles, pour que le lendemain du scrutin, tout le monde puisse tranquillement vaquer à ses occupations.

Le matériel aussi commencera aussi à être déployé 48 heures avant le vote.

Du point de vue sécuritaire, la police et la gendarmerie seront sur les lieux de vote 48 heures avant et l'armée sera là au plus tard samedi. Tous les lieux de vote seront "suffisamment sécurisés", a-t-il rassuré.

La délégation s'est rendue à la préfecture de l'arrondissement de Thiès Sud, la circonscription électorale la plus dense, pour vérifier la présence du matériel électoral, allant des cachets aux urnes, en passant par les enveloppes, les lampes, les stylos, les allumettes, etc.

Elle a ensuite visité l'Ecole Moda Kane, qui compte 19 bureaux de vote, et l'Ecole Demba Diakhaté de la Cité Senghor, comptant 16 bureaux de vote.

L'arrondissement de Thiès Sud couvrant les communes de Thiès Ouest et Thiès Est, compte 254 bureaux de vote, dont 152 bureaux pour 20 lieux de vote à l'Est et 102 bureau pour 18 lieux de vote à l'Ouest.

Après Tivaouane, où le gouverneur a fait escale à la préfecture en cours de réhabilitation, puis à l'Ecole 4 du quartier Tivaouane Wolof, il a fait cap sur Mbour.

Le département de Thiès compte 788 bureaux de vote répartis entre 291 lieux de vote, pour 373.616 inscrits.