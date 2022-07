Sénégal: Bâtonnier de l'Ordre des Avocats - Me Pape Leyti Ndiaye passe le témoin à Me Mamadou Seck

Me Mamadou Seck remplace Me Pape Leyti Ndiaye à la tête du Barreau sénégalais. Le nouveau Bâtonnier est, depuis plus de 20 ans, membre du Conseil de l'Ordre des avocats.

Le Barreau du Sénégal a un nouveau Bâtonnier. Me Pape Leyti Ndiaye, le Bâtonnier sortant, a remis le témoin à Me Mamadou Seck. La cérémonie de passation de charges a eu lieu, hier, sous la présidence de la Secrétaire générale du ministère de la Justice Aissé Gassama Tall. Me Papa Leyti Ndiaye avait remplacé, le 26 juillet 2019, Me Mbaye Guèye. Tous les orateurs qui se sont succédé au pupitre ont magnifié le bilan du sortant à la tête Bâtonnat en si peu de temps. Selon le Secrétaire général de l'Ordre, Me Ibrahima Ndiéguène, Me Papa Leyti Ndiaye a, à son actif, réussi beaucoup de choses en trois ans. Il a équipé la Maison de l'avocat d'ordinateurs de dernière génération à ses propres frais, a obtenu le terrain d'un hectare ou sera bâtie l'Ecole des avocats. Ce projet a été porté par ses prédécesseurs. Mais c'est sous son magistère que cela s'est concrétisé.

Dans son intervention, Me Pape Leyti Ndiaye a informé que le bail a été déjà signé et enregistré. Il ne reste que la cérémonie de pose de la première pierre pour le démarrage du projet. Le Doyen des membres du Conseil de l'Ordre, Me Mbaye Sène, décrit son confrère Me Pape Leyti Ndiaye comme un "Bâtonnier fédérateur, généreux" qui a su gérer le Conseil "sans clan".

Me Mamadou Seck qui prend le témoin n'est pas aussi en terrain inconnu. Me Ndiéguène renseigne que le nouveau Bâtonnier de l'Ordre des avocats a été, depuis plus de 20 ans, membre du Conseil. Période durant laquelle il était aussi le trésorier général. "Chaque fois que le Bâtonnier titulaire était absent du territoire national, il jouait le rôle d'intérimaire", a rappelé Me Ibrahima Ndiéguène.

Le nouvel entrant compte renforcer les acquis obtenus par son prédécesseur. "Votre bilan comptera dans l'histoire de ce Barreau", a-t-il magnifié s'adressant à Me Pape Leyti Ndiaye. Toutefois, il indique qu'il gardera un "regard positif et évolutif" sur tous les actes posés par le Bâtonnier sortant. Dans son discours, Me Seck a invité ses confrères avocats et les magistrats à "préserver et défendre" la justice, victime de défiance de la part de certains citoyens. La justice étant une administration qui se doit d'être performante, Me Mamadou Seck a appelé l'ensemble des acteurs à "faire preuve d'une rigueur et d'une déontologie sans faille dans le respect de nos serments".

La Secrétaire générale du ministère de la Justice qui a salué le bilan de Me Pape Leyti Ndiaye après trois ans à la tête du Barreau invite son successeur Me Mamadou Seck à maintenir haut le flambeau.