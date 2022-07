Sénégal: Nioro - "Aar Sénégal" prône une " transformation radicale " de l'agriculture

En tournée, hier, dans l'arrondissement de Médina Sabakh, la tête de liste départementale de la coalition "Aar Sénégal" à Nioro, Dr. Aliou Gori Diouf, a annoncé des propositions de loi allant dans le sens d'aboutir à une " transformation radicale " de l'agriculture.

" Nous allons mettre en œuvre une réforme, une loi, qui va amener le Gouvernement à augmenter substantiellement les investissements agricoles. Ce sera d'abord, sur les intrants mais également les infrastructures agricoles, de conservation, de conditionnement et des équipements de transformation ", a-t-il déclaré, précisant que c'est à travers ces mesures qu'on peut s'attendre à une " transformation radicale de surtout ici dans le département de Nioro ".

Dr. Diouf souligne, en outre, que lui et les candidats investis par coalition sont pour une " professionnalisation des agriculteurs et une meilleure structuration des producteurs ".

L'autre priorité en lien avec l'agriculture, d'après toujours le candidat de "Aar Sénégal", c'est la question autour du foncier. " Nous envisageons de proposer une loi sur le foncier. Et quand on dit foncier, l'agriculture est concernée. Nous sommes conscients qu'il y a eu une initiative du président Macky Sall avec la commission nationale de réforme foncière, mais les conclusions n'ont pas été exploitées jusque-là et nous comptons capitaliser cela pour voir comment on peut élaborer et mettre en œuvre une réforme, qui protégera les producteurs et, de façon générale, les populations en milieu rural ".