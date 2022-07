Sénégal: Aly Mané, tête de liste départementale BBY de Nioro - "Ce sont les populations elles-mêmes qui demandent la continuité"

A moins d'une semaine de la fin de la campagne électorale en vue des Législatives du 31 juillet, la tête de liste départementale de "Benno bokk yaakaar" (Bby) de Nioro affiche son optimisme. Dans cette interview avec " Le Soleil ", en marge d'une caravane, Aly Mané soutient que ce sont les populations, qui ont ont " massivement " adhéré à la politique du pouvoir, qui demandent la continuité.

Quel bilan d'étape tirez-vous de la campagne ?

Nous avons fait l'ensemble des 15 communes du département et tenu un meeting d'ouverture à Keur Madiabel pour rendre hommage à Moustapha Niasse parce qu'au-delà de tout ce qu'il représente au niveau national, c'est un père, un oncle, qui nous a inspirés à faire la politique. Ce qu'on a constaté avec vous et l'ensemble de la presse, c'est l'adhésion totale des populations à la politique du Chef de l'Etat, Macky Sall. Ce sont elles-mêmes qui demandent la continuité et le Rip veut donner une majorité écrasante au Président de la République. Parce que Nioro est devenue une ville moderne, la Sénégambie est là et toutes les autres infrastructures routières et dans beaucoup de domaines. Le président Macky Sall a tout fait pour que Nioro occupe sa place, elle, qui a regroupé, à un moment donné, toutes les grandes figures historiques.

De passage à Nioro, Aminata Touré vous a assigné un objectif de 80%. Vous tablez sur combien ?

Nous voulons donner au Président de la République le meilleur score qu'il a déjà eu à Nioro d'abord et de participer, comme on dit, à la cotisation nationale. Et durant toutes les dernières élections auxquelles Benno a participé, on est autour de 80%. Aujourd'hui, nous voulons dépasser cette barre pour montrer que Nioro peut jouer un grand rôle avec ses dignes fils dans la politique sénégalaise.

Vous avez été maire de Paoscoto, puis élu président du Conseil départemental à l'issue des dernières Locales, et aujourd'hui, vous visez l'Hémicycle. Qu'est-ce qui vous motive ?

Je ne vise pas l'Assemblée nationale. C'est le Président de la République qui m'a choisi pour représenter sa coalition. Ce, suite à notre victoire éclatante lors des dernières échéances électorales avec plus de 48% dans le département. Mais le président a choisi l'élu local de Nioro et l'ensemble des maires du département se reconnaissent dans ce choix. Donc, je ne peux pas personnaliser le choix du président.

Quelles sont vos priorités pour Nioro ?

Je ne suis pas encore député. Mais si on le sera, notre premier rôle sera de défendre sa majorité afin de soutenir l'action du Gouvernement et du Président de la République. Également, comme on est en train de le faire étant élu local, on va poser au niveau de l'Hémicycle les vrais problèmes de développement de notre département.

Et pour les agriculteurs ?

Il y a 12 ans, pour venir à Nioro, de Kaolack, on pouvait faire 3h de temps. C'est le président Macky Sall qui a réhabilité le tronçon Dinguiraye-Keur Ayip avec tout ce que cela implique comme étude environnementale et socio-culturelle. Et au-delà de Keur Ayip, le Président a permis le désenclavement total de la Casamance et du Saloum avec la réalisation du pont de la Sénégambie. Rien que pour ces deux réalisations, le Rip ne peut que remercier le Chef de l'Etat, qui a également beaucoup fait dans l'électrification rurale au niveau des différentes communes du département.

Ce qui reste, ce sont les petits problèmes liés à l'agriculture, notamment la disponibilité à temps de l'engrais et des semences, et pour ça, nous allons représenter les agriculteurs. Le Président a tout fait, il a mis les moyens pour que l'agriculture se développe, mais c'est à nous représentants des populations de taper sur la table pour que ce que l'on doit donner à Nioro nous parviennent le plus tôt possible, parce qu'on ne peut pas attendre le démarrage de la saison des pluies pour donner de l'engrais ou des semences aux paysans.