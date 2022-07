Congo-Kinshasa: Présidentielle 2023 - La FCN lance une pétition pour la candidature du Dr. Denis Mukwege

Indignée suite à la situation politico-économique actuelle en République démocratique du Congo, les membres de la plateforme de la "Fraternité pour un Congo nouveau (FCN) ont, au cours d'une déclaration lue, le week-end dernier, lancé une pétition pour la candidature du Dr Mukwege à la présidentielle 2023 en République démocratique du Congo. Une volonté de grandeur et de puissance manifestée par neuf (9) organisations de la société civile qui ne jurent que de confier la nation aux prochaines échéances électorales entre les mains d'un fils ou une fille digne et capable de redorer le blason de la RDC pour l'accomplissement de la volonté des aïeux.

Pour la FCN, les fronts des congolais demeurent courbés, même après son accession à l'indépendance, la République Démocratique du Congo (RDC) va plus mal qu'avant, et cela dans tous les domaines. Cette plateforme note également que "les rêves des pères de notre indépendance de voir un Congo uni, fort, prospère ; un Congo où règnera une justice sociale" est loin de se réaliser. Ainsi, elle propose de confier la nation aux filles et fils dignes à l'image du Docteur Mukwege, Prix Nobel de la paix.

La FCN reconnait que le climat politico-économique ne fait que stagner et fait appel à la population pour un sursaut patriotique afin d'éviter le pire. "La RDC va très mal. La souffrance du peuple congolais a atteint son paroxysme avec son lot de pauvreté, de famine, de massacres à répétition, de milliers de déplacés internes, de guerres interethniques et intercommunautaires, de déperdition scolaire et de désintégration de la famille, cellule-mère de la société.

Le Congolais a perdu ses repères historiques culturels, sociologiques et anthropologiques. Notre grand et beau pays est ainsi au bord de son implosion et se dirige droit vers le mur. Cette situation appelle toute fille et de tout fils du pays à un sursaut patriotique afin d'éviter au pays le chaos qui le guette", indique-t-on dans la déclaration.

Et d'ajouter que : "Le mal est profond, notre grand et beau pays est ainsi au bord de son implosion et se dirige droit vers le mur, renseigne la FCN. C'est ainsi qu'elle souligne que la classe dirigeante congolaise en porte une grande responsabilité, et quel l'essor d'un nouveau Congo est d'extrême urgence".

Cependant, elle martèle que ce nouveau Congo qu'il faut construire a besoin d'hommes et de femmes d'actions pénétrés de l'intérêt supérieur de l'Etat; des hommes et des femmes intègres, compétents, travailleurs, meneurs d'hommes ; des hommes et des femmes tolérants, rassembleurs mais intraitables lorsqu'il s'agit de défendre l'intérêt général ; des hommes et des femmes capables de réaliser beaucoup avec peu de moyens.

"Ainsi, faisant nôtres les termes du politologue camerounais Samuel Eboua, ce nouveau Congo a besoin d'hommes et de femmes d'actions pénétrés de l'intérêt supérieur de l'Etat; des hommes et des femmes intègres, compétents, travailleurs, meneurs d'hommes ; des hommes et des femmes tolérants, rassembleurs mais intraitables lorsqu'il s'agit de défendre l'intérêt général ; des hommes et des femmes capables de réaliser beaucoup avec peu de moyens".

A l'unanimité, les initiateurs de cette plateforme du changement estiment que la RDC a besoin des hommes et des femmes qui n'aiment pas le pouvoir pour le pouvoir mais, pour qui, ce dernier ne constitue qu'un instrument leur permettant de réaliser leur idéal au profit de la communauté nationale.

"Ces hommes et ces femmes, bien que rares, ne sont pas complètement absents du Congo actuel. Il suffit de les dépister et de les responsabiliser. Aussi, estimons-nous que ce digne fils du pays qu'est le Professeur Docteur Denis Mukwege, Lauréat du Prix des droits de l'Homme 2008 des Nations Unies,

Lauréat du Prix Sakharov décerné par le parlement européen en 2014, cité en 2016 parmi les 1OO personnalités les plus influentes du monde par le journal américain (Times ) comme icône africaine et Co-Lauréat du Prix Nobel de la Paix 2018, est à même de relever les grands défis de sortir notre pays du gouffre dans lequel il gît", propose cette plateforme.

Elle pense, en outre, que la pétition lancée en ce jour mémorable et qui vise à collecter plus de cent mille (100.000) signatures à travers les 26 provinces de République Démocratique du Congo dans l'espace d'un mois, ne vise qu'à matérialiser cette volonté sans faille du peuple congolais à accompagner le Prix Nobel de la Paix dans sa lourde mission.