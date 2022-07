Gabon: ENEF - 384 diplômés prêts pour le monde du travail

L'Ecole nationale des Eaux et Foret du Gabon (Cap Estérias) a honoré 384 élèves qui ont reçu leurs diplômes de fin de formation. La cérémonie a eu lieu au sein dudit établissement en présence du ministre Délégué aux Eaux et Forets, du Directeur Général et des personnalités politico administratives de la commune d'Akanda.

Vêtus de leurs apparats, les 384 élèves de L'Ecole nationale des Eaux et Foret du Gabon (Cap Estérias) ont attendu patiemment la remise de leur parchemin. Heureux et fiers, ils estiment que leur formation a été de qualité, au-delà de toutes leurs attentes. Une formation partagée entre des cours théoriques, pratiques et des immersions chaque année dans les domaines professionnels relatifs aux différentes spécialités dont ils en sont les lauréats.

"L'Ecole Nationale des Eaux et Forêts du Cap-Estérias pour employer le jargon des hautes sphères de notre administration est ce qui est de meilleur aujourd'hui en matière de formation" a relevé le représentant des récipiendaires .

Dans son allocution, le Directeur général de l'ENEF a rappelé que la présente promotion est essentiellement composée d'admis sur titre. "Elle sacralise la sortie de trois cent quatre-vingt-quatre (384) étudiants, qui sont repartis comme suit : cent soixante-dix-neuf (179) des parcours DUT, cent neuf (109) des parcours Licence (en majorité en activité professionnelle), et quatre-vingt-seize (96) des parcours Master".

s'adressant aux lauréats, Bruno Koumankali, Directeur Général de l'Enef a fait savoir que le secteur forêts est un pourvoyeur d'emplois du fait de la forte évolution du tissu industriel. Pour lui, Il faut une main d'œuvre qualifiée et outillée pour répondre aux véritables besoins de ce marché ; d'où l'importance de l'adéquation formation emplois dont vous en êtes désormais le port étendard.

"Sur un tout autre plan, je vous encourage à vous rappeler chaque jour que vous êtes des dignes serviteurs de la nation car ayant reçu durant tout votre séjour, une formation axée sur la discipline militaire conforment aux textes en vigueurs en la matière" dit-il.

Le Ministre délégué auprès du ministre des Eaux et forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat, et du plan d'affectation des terres : Stéphane Bonda était présent à cette cérémonie de remise de diplômes aux méritants. Il estime que durant toutes ces années passées ici au campus de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts, les étudiants n'ont ménagé aucun effort pour acquérir les outils nécessaires à la maitrise des domaines liés à la forêt, l'environnement, la faune et les aires protégées, la pêche ainsi que les écosystèmes aquatiques.

"Vous récoltez aujourd'hui le fruit de votre travail et de votre persévérance, en dépit de tous les défis auxquels vous avez été confrontés. J'ose donc espérer qu'au sortir de votre formation ; vous saurez mettre à profit les compétences techniques, scientifiques et humaines acquises, pour faire face aux attentes du terrain" lance t-il.

Le parrain de la promotion, Michael Moussa Adamo a exhorté ses fileuils à sortir des méandres du passés ou la fonction publique était le recruteur par excellence. "Le contexte économique actuel, nous invite à développer l'entreprenariat. Je suis bien heureux de vous le dire avec force et conviction, parce qu'au cours de nos échanges, j'ai bien compris que votre formation vous préparait non seulement aux différents domaines liés à la foresterie mais aussi à création et au développement d'entreprises, ce qui est un véritable atout pour vous" souligne t-il avec fierté.