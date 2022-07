Burkina Faso: Mécanismes endogènes de résolution des crises - Une organisation disposée à accompagner le Burkina

Le DG du CIRID, Déo Hakizimana, s'est dit disposé à accompagner le Burkina Faso dans sa dynamique de résolution des crises à travers les mécanismes endogènes.

Le président de l'Assemblée législative de Transition, Aboubacar Toguyeni, a reçu en audience, le mercredi 27 juillet 2022, à Ouagadougou, le directeur général du Centre indépendant de recherche et d'initiatives pour le dialogue (CIRID), Déo Hakizimana.

Le Centre indépendant de recherche et d'initiatives pour le dialogue (CIRID) ambitionne soutenir les autorités de la Transition dans sa dynamique de dialogue et dans ses mécanismes endogènes de résolution des crises dans la société. C'est ce qu'a fait savoir le Directeur général (DG) de l'organisation, Déo Hakizimana, à l'issue d'une audience avec le président de l'Assemblée législative de Transition (ALT), Aboubacar Toguyeni.

C'était dans l'après-midi du mercredi 27 juillet 2022 à Ouagadougou. Le CIRID, a expliqué Déo Hakizimana, est une organisation, basée à Genève en Suisse, doté d'un statut consultatif aux Nations unies, dont l'objectif est de promouvoir le dialogue partout où il est possible à travers la gestion des conflits, par les moyens les plus pacifiques et les plus appropriés.

" Concrètement, en tant qu'Africain, nous répandons le message que l'Afrique est doué dans la résolution des crises par les mécanismes endogènes des conflits. Par exemple, le mécanisme qui consiste à profiter de l'autorité des chefs coutumiers et religieux qui sont sensibles et réputés dans la résolution des crises qui assaillent nos sociétés ", a-t-il expliqué.

Ainsi, a souligné le DG du CIRID, il a été question avec le président de l'ALT de l'expression de la solidarité de sa structure au Burkina Faso et sa disposition à apporter son expertise, son expérience dans la résolution d'un certain nombre de difficultés que le pays traverse en ce moment.

" Nous venons dire que l'initiative prise récemment pour solliciter les compétences, l'engagement des chefs coutumiers et religieux dans la gestion des urgences politiques, humanitaires et sécuritaires est vraiment louable. En tant qu'organisation qui en fait son cheval de bataille, nous sommes venus lui dire que nous avons une expertise dans le domaine et si le peuple burkinabè nous veut, à travers ses plus hautes autorités, nous sommes là pour les accompagner ", a-t-il insisté.

Et d'ajouter que l'une des idées consiste à consolider l'expérience des chefs coutumiers et religieux en les aidant à mettre ensemble leurs savoirs dans la pacification des esprits dans le pays. Avant lui, le Dr Aboubacar Toguyeni a aussi échangé avec les meilleurs élèves du Prytanée militaire du Kadiogo (PMK) de l'année académique 2021-2022. Il leur a traduit tous ses encouragements tout en les invitant, à persévérer dans l'excellence afin d'être les futurs grands bâtisseurs du pays des Hommes intègres.