Sénégal: Signature d'accords entre l'USAID et ses partenaires jeudi

Dakar — L'USAID et ses partenaires vont procéder, jeudi, à Dakar, à la signature de protocoles d'accord pour lutter contre le chômage des jeunes et améliorer la compétitivité des entreprises, a appris l'APS.

Le Directeur par intérim de l'USAID Sénégal, M. Zeric Smith, et les directeurs ou représentants des partenaires présideront cette rencontre prévue jeudi, à l'hôtel Pullman Dakar, à partir de 10h00, indique un communiqué, transmis à l'APS.

Les six partenaires de l'USAID signataires des protocoles d'accord sont la Délégation générale à l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), le Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques (FONSIS), Korean Productive Center (KPC), le Women's Investment Club (WIC), la compagnie bp et la SONATEL.

Le communiqué souligne que "l'USAID a noué des partenariats avec quelques acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial sénégalais pour mettre en œuvre des programmes de développement dans différents secteurs d'activités touchant à la production agricole et à l'agrobusiness, à l'assainissement de l'eau et à l'hygiène, à l'adaptation au changement climatique et à l'environnement des affaires".

Il ajoute qu'au cours des cinq prochaines années, l'USAID et ses partenaires "appuieront le secteur privé dans la recherche de solutions axées sur le marché afin de relever les défis économiques, sociaux et environnementaux".

"Ainsi, ils accompagneront les femmes et les jeunes pour leur permettre de pleinement participer à la vie économique et renforceront les capacités des organisations de la société civile à mieux plaider pour un changement positif".

Le texte indique que ces accords de partenariat quinquennaux permettront de renforcer les capacités de plus de 200 000 jeunes et femmes et de susciter chez eux le désir de créer de nouvelles entreprises.

Vingt mille (20 000) micro, petites et moyennes entreprises (MPME) seront encadrées et formées et se verront offrir d'autres services de développement de leurs activités en fonction de leurs besoins, selon la même source.

Elle ajoute que ces entreprises bénéficieront également d'un soutien financier adéquat pour développer leurs activités et accéder à de nouvelles opportunités de marché.