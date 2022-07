Congo-Kinshasa: Elue présidente de la CCFC/Joséphine Gibemba Mbuku appelle à la responsabilité et à l'unité de tous les membres

Première Femme à occuper ce poste depuis la création en 2002, Mme Joséphine Gibemba Mbuku, Doctorante en journalisme à l'Université de Shanghai, a été élue le 16 juillet 2022, présidente de la Communauté congolaise en formation en Chine (CCFC), une structure qui regorge Etudiants, Stagiaires et Cadres Congolais en Formation en Chine. Ces derniers se sont dits conscients de la noble importance de l'union et de la solidarité, qui doivent exister entre eux. Raison pour laquelle, le mandat de l'équipe de Mme Joséphine Gibemba Mbuku est d'une année renouvelable une fois pour, entre autres, promouvoir l'amitié et la solidarité entre les membres de la CCFC et les membres d'autres communautés en formation en Chine afin de faciliter l'intégration des membres de la CCFC dans la vie académique et sociale en Chine.

Il s'agit aussi de promouvoir l'action et l'initiative intellectuelle pour une élite congolaise compétente et consciencieuse; créer, maintenir et développer des liens d'échanges entre les congolais en Chine, par l'organisation des activités scientifiques et socio culturelles.

Il y a lieu de souligner que cette communauté exerce ses activités principalement en République Populaire de Chine et éventuellement en République Démocratique du Congo et partout où son intérêt l'exigera. Voilà pourquoi, Mme Joséphine Gibemba Mbuku a également consacré son mandat à une gouvernance basée sur la confiance et la conscience des membres de la CCFC. Cela, afin de résoudre les problèmes et répondre aux préoccupations de membres en toute dignité et équité, conformément aux statuts et règlement intérieur de la communauté congolaise en formation en Chine. " Soyons tous ensemble pour une CCFC forte, unie et meilleure par son Elite ", a-t-elle martelé.

20ème anniversaire de la CCFC et l'Appel de l'Ambassadeur François Nkuna Balumuene

En marge de son 20ème anniversaire, la CCFC, sous la férule de Mme Joséphine Gibemba Mbuku, a organisé une conférence spéciale ce jeudi 27 juillet 2022. Thème développé : " une CCFC forte dans son présent, par son histoire, pour son futur " avec comme invité spécial, François Nkuna Balumuene, Ambassadeur de la République démocratique du Congo en Chine. Ce dernier a lancé un appel vibrant à l'unité et au patriotisme. Il a insisté sur le fait tous les membres de la CCFC doivent œuvrer dans le sens de développer la République démocratique du Congo dans tous les domaines afin de bien évidemment accroître son potentiel. C'est dire que les membres de la CCFC doivent surtout être des imitateurs au maximum de la transformation de la République populaire de Chine.

François Nkuna Balumuene, Ambassadeur de la République démocratique du Congo en ChinePour ce faire, Mme Joséphine Gibemba Mbuku a salué la présence, à cette activité mémorable, de l'Ambassadeur François Nkuna Balumuene, malgré ses multiples préoccupations. A cette occasion, elle a souligné que : " L'histoire de la CCFC est marquée par l'amour, l'unité et la fraternité qui constituent les fondements. Ces derniers, fièrement établis par les pères fondateurs, qu'aujourd'hui, nous honorons à la taille du travail qu'en leur temps, ils ont accompli. Ils ont bravé la peur, l'incertitude. Et, ils ont donné vie à cette œuvre et aujourd'hui, nous, héritiers, sommes fiers de marcher sur leurs pas. Qu'ils trouvent en cette adresse l'honneur que nous avons de les avoir comme prédécesseurs ".

Et d'ajouter que : "le temps nous semble bien choisi pour qu'encore une fois, pendant que nos yeux regardent avec admiration l'immensité de cette œuvre, un appel à la responsabilité et à l'unité soit encore lancé. Levons-nous comme un seul homme, bravons nos différences, qui, à une certaine mesure, devraient nous enrichir comme l'aurait bien dit Antoine de Saint-Exupéry. Que chacun apporte sa pierre même la moindre, bravons nos insuffisances, qui, à une certaine mesure, devraient nous mûrir comme le monde nous l'a bien appris".