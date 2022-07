Congo-Kinshasa: Le nouveau comité de la structure Soutenons Vital Kamerhe a été installé ce dimanche

Durant son séjour en ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, Caïus Matata, coordinateur national de la structure Soutenons Vital Kamerhe, a procédé ce dimanche 24 juillet 2022 à l'installation du comité provincial de cette structure à travers une grande cérémonie y afférente où monsieur Fidèle Karwije a été installé officiellement pour un mandat de 5 ans. Selon Caïus Matata, c'est un soulagement ce jour d'avoir un nouveau coordinateur provincial cela après plus d'une année que l'ancien responsable de cette structure au Nord Kivu ait rendu l'âme, en la personne du regretté Norbert Saa Sita et durant tout ce temps la coordination provinciale avait des intérimaires. Ce qui n'était pas une bonne chose et c'est une joie ce jour d'avoir un nouveau comité.

" Conformément aux statuts que nous avons dans certaines provinces comme à Kinshasa, le Nord Kivu en est déjà une nouvelle coordination depuis un certain temps et nous venons d'installer un comité de 110 membres.

Ce comité nous le bâtissons d'espoir contrairement à celui du Sud Kivu que nous qualifions d'activité. Nous avons assigné plusieurs objectifs à ce comité, entre autres, de poursuivre l'installation, la redynamisation et l'installation des comités de proximité dans tous les territoires du Nord Kivu et dans toutes les villes. Mais aussi ce comité a pour charge de donner à notre Mentor Vital Kamerhe beaucoup de députés provinciaux et nationaux aux prochaines échéances électorales.

Et pour y arriver, il y aura beaucoup des stratégies de proximité qui seront mises en œuvre par notre comité pour atteindre cet idéal. Notre structure Soutenons Vital Kamerhe aura des candidats aux niveaux provincial et national et que tous ont l'idéologie du mwalimu Kamerhe qui est un poids lourd dans la scène politique congolaise ", a déclaré Caïus Matata.

Pour sa part, Fidèle Karwije, Coordonnateur provincial de la SVK au Nord Kivu installé ce jour dit être satisfait de la confiance accordée à sa Modeste personne et promet de faire de cette structure très grande mais aussi un espace où Kamerhe aura assez des parlementaires.

"Vous savez si le choix est tombé sur nous ce jour, c'est que la base nous fait confiance. Nous sommes tous appelés à travailler main dans la main avec tous les kamerhistes et les sympathisants de l'UNC pour voir comment aller de l'avant cela, dans la solidarité et sans aucune discrimination. Dès mon bas âge j'ai été convaincu par le travail qu'a abattu Vital Kamerhe et cela m'a poussé de suivre ses pas et nous sommes très heureux de chapeauter une des structures soutenant sa vision", a affirmé M. Karwije.

A lui de rajouter ceci : " Le Docteur Vital Kamerhe à travers ses interventions médiatiques a prouvé à la face du monde que la RDC notre pays a des hommes politiques intelligents et le pays a vraiment besoin de lui, voilà pourquoi nous avons dit c'est tellement important de partager son idéologie afin de contribuer Ensemble comme un seul homme au changement de notre pays. Nous avons un mandat de 5 ans à partir de ce jour, ce qui n'est pas une tâche facile car nous avons assez des choses à réaliser surtout que vous êtes sans ignorer que nous approchons les élections ".

Et de conclure : " Pour mon mandat, nous ne ménagerons aucun effort pour faire du social mais aussi du genre nos priorités vu que l'entraide mutuelle est une bonne chose mais également la femme a un rôle très important à jouer dans la politique en RDC. Nous ferons de notre mieux pour réaliser la volonté de notre Mentor Vital Kamerhe pour avoir au-delà de 150 députés nationaux et la structure Soutenons Vital Kamerhe Nord Kivu épatera le Congo avec plus des parlementaires ".