Afrique: Concours de Droit international Humanitaire au sein des Armées du pays

communiqué de presse

Ce mardi 26 juillet, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a organisé en partenariat avec l'Etat-Major Général des Armées, un Concours de Droit international Humanitaire au sein des Armées de Côte d'Ivoire. A l'issue de ce concours, le Lieutenant Achi Franck de la Garde Républicaine a été proclamé vainqueur de cette première édition.

Ce concours visait à promouvoir et sensibiliser, de façon ludique, les militaires au respect du Droit international Humanitaire (DIH) ; et à susciter une implication active de leur part pour une appropriation des règles visant à protéger les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités.

Selon Christoph Vogt, Chef de Délégation régionale du CICR à Abidjan, " ce concours, au-delà de montrer la maîtrise du DIH par les militaires des différentes armées, démontre la volonté des FACI de faire de l'intégration du DIH une réalité ".

Ce sont au total douze (12) officiers représentant différentes unités de l'Etat-Major Général des armées et de la Gendarmerie qui ont pris part à ce Concours. Il s'agit, notamment des Unités de l'Etat-Major de l'Armée de Terre, de l'Etat-Major de la Marine Nationale, de l'Etat-Major de l'Armée de l'Air, des représentants de la Gendarmerie Nationale, des Forces Spéciales et de la Garde Républicaine.

Les Forces Armées et de Défense de Côte d'Ivoire constituent un maillon essentiel dans le respect du DIH et surtout dans la nécessité de rester humain même pendant la guerre. C'est à ce titre que la Délégation régionale du CICR à Abidjan, mène depuis plusieurs années, aux côtés des forces armées ivoiriennes, des activités visant à intégrer le DIH dans leur formation et dans tous les aspects de la fonction militaire.

Pour rappel, ce concours a été modéré par un jury composé de 7 membres composés de juristes, d'experts en DIH et de Chefs militaires.