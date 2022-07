Maroc: Mort d'un Casque bleu marocain en RDC

Le SG de l'ONU présente ses condoléances au Maroc

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a présenté, mardi, ses plus sincères condoléances au Maroc suite à la mort d'un militaire faisant partie du contingent des Forces Armées Royales(FAR), déployé en République Démocratique du Congo (MONUSCO).

Un communiqué du porte-parole de l'ONU, Farhan Haq indique que le Secrétaire général de l'ONU "présente ses plus sincères condoléances" à la famille du défunt et au gouvernement marocain. Le défunt a succombé à ses blessures causées par des tirs d'armes à feu, lors des attaques rebelles contre plusieurs sites de déploiement du contingent des FAR, profitant d'une manifestation agressive de la population locale contre la présence de la MONUSCO, survenue les 25 et 26 juillet, selon un communiqué de l'Etat-Major Général des FAR. Ces attaques, ajoute-t-on, ont fait également 20 blessés légers parmi les militaires du contingent des FAR au niveau du site de Nyamilima, qui ont été aussitôt pris en charge.

Deux autres casques bleus de nationalité indienne ont été tués dans ces attaques alors qu'un autre de nationalité égyptienne a été blessé. Dans le communiqué, le SG de l'ONU a également présenté ses condoléances au gouvernement indien, tout en souhaitant promptrétablissement aux blessés. Il a, par ailleurs, réaffirmé l'engagement de la MONUSCO à travailler avec les autorités congolaises pour enquêter sur ces incidents.

Rappelant l'accord sur le statut des forces conclu entre l'ONU et le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui garantit l'inviolabilité des locaux de l'ONU, M. Guterres a souligné que toute attaque dirigée contre les Casques bleus des Nations Unies peut constituer un crime de guerre. Il a, dans ce cadre, appelé les autorités congolaises à enquêter sur ces incidents et à traduire rapidement les responsables en justice.

Le haut responsable onusien a, en outre, réaffirmé le ferme attachement des Nations Unies à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la RDC, ajoutant que l'ONU, par l'intermédiaire de son Représentant spécial et de sa Mission mandatée par le Conseil de sécurité, continuera de soutenir le gouvernement et le peuple congolais dans leurs efforts pour instaurer la paix et la stabilité dans l'Est du pays.