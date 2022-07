Congo-Brazzaville: Législatives 2022 - Dernières consignes et jeu d'alliances

La campagne électorale, pour le second tour des élections législatives des 26 et 31 juillet, s'achève demain à minuit dans les vingt-cinq circonscriptions en ballotage. A quelques heures de la date fatidique du 31 juillet, l'heure est aux dernières consignes de vote et au jeu d'alliances. A Brazzaville, la candidate du Parti congolais du travail (PCT), dans la troisième circonscription électorale de Makélékélé, Princesse Gaétane Line Mouangassa (26,63%) est en train de mobiliser les troupes.

Elle vient de bénéficier du soutien du député sortant, Bonaventure Boudzika, qui est arrivé en troisième position avec 26,04. Deuxième, Princesse Gaétane Line Mouangassa affrontera le candidat indépendant, Léonce Alban Oscar Kaky, premier avec 27,46% de suffrages exprimés au premier tour. Ce dernier compte sur ses différentes activités sociales réalisées ces derniers temps dans les quartiers de Makélékélé.

A Moungali 1, Aimé Hydevert Mouagni a opté pour le porte-à-porte, afin de convaincre les électeurs à lui faire confiance à nouveau. Le président du Club perspectives et réalités(CPR) est en ballotage face au candidat de l'Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki), Jean Bonard Moussodia (34,02) contre 31,06%.

Dans la troisième circonscription de Moungali, l'équation reste toujours difficile à équilibrer entre le président du Parti pour l'unité, la liberté et le progrès (Pulp) 43,67% et Gervine Mouger Mounea Dizangué Aya du Parti républicain et libéral (PRL) 24,66%.

Le PCT apporte son soutien au PRL à Kinkala

Arrivé en tête au premier tour avec 37,43%, Antoine Thomas Nicéphore Saint Eudes Fylla du PRL peut compter sur le soutien du PCT. La présidente de la fédération PCT-Pool, Marie Jeanne Kouloumbou, a invité ses militants et sympathisants, ainsi que tous ceux qui ont voté pour Edwige Ndembeka Biyengui (15,91%) à choisir Nick Fylla au second tour.

Un soutien de taille qui rassure le président du PRL à quelques heures du scrutin : " Une autre décision m'aurait étonné, puisque je travaille avec le bureau politique du PCT depuis des années ", a lancé en substance celui qui affrontera Albert Nzalabantou de l'UDH-Yuki (31,05%).

A Kimba, le candidat indépendant Antoine Beli Bokolojoué qui est arrivé en tête avec 45, 85% poursuit sa tournée dans les villages. Il sera face au candidat du PCT, Raoul Moumba (28,79%), au second tour.

Dans la Bouenza, la candidate du PCT, Jacqueline Lydia Mikolo (22,21%) vient de bénéficier du soutien du député sortant, Michel Mboussi Ngouari (19,16%). Elle y affrontera Claudine Munari (49,42%). A Pointe-Noire, l'on apprend le retrait du candidat du PCAP, Geoffroy Michel Dibakala au profit de celui du PCT, Antoine Baniakina. Ce dernier avait obtenu 39,76% contre 32, 06%.