Congo-Kinshasa: Santé - Le pays dotée d'une politique de lutte contre les hépatites

La douzième édition de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites, célébrée le jeudi 28 juillet à travers le monde, a pour thème : " Rapprocher de l'offre de soins de l'hépatite des établissements de santé primaires et des communautés afin que les personnes aient un meilleur accès au traitement et aux soins quel que soit le type d'hépatite dont elles sont atteintes ".

La célébration de cette Journée instituée par l'OMS depuis 2010 vise à attirer l'attention de la communauté internationale sur la menace que représentent les hépatites pour la santé publique dans le monde, et inciter les Etats à combattre ce fléau. A l'occasion de la célébration de cette journée, le ministre de la Santé , Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani a, dans son adresse à la nation, expliqué les efforts que fournit le gouvernement pour organiser la riposte à ces maladies. "La RDC, notre pays, a une vision claire de la lutte contre les hépatites telle que voulu par le chef de l'Etat, à savoir l'augmentation de la couverture de diagnostic et de la prise en charge ainsi que la réduction des coûts des interventions liées à cette maladie conformément à la politique sanitaire axée sur la couverture santé universelle.

Dans cette optique, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention s'est doté, depuis cette année 2022, d'une politique, d'un plan stratégique et des directives techniques claires de lutte contre les hépatites", a-t-il déclaré. Il a, en outre, laissé entendre qu'on ne saura parvenir à l'élimination des hépatites d'ici 2030 sans interventions de santé publique fortes et coordonnées, avec une participation communautaire optimale en matière de prévention et de traitement dans le cadre de la couverture sanitaire universelle.

Tout en remerciant les partenaires qui soutiennent la RDC dans la lutte contre les hépatites, le ministre de la Santé les a invités à accorder "une attention particulière et prioritaire plus accrue aux hépatites et à œuvrer pour promouvoir un renforcement du partenariat public-privé pour une meilleure synergie d'action".

Le Dr Jean-Jacques Mbungani reste convaincu qu'avec l'engagement de tout le monde, le pays pourra se mettre en ordre utile vers l'atteinte de l'objectif d'élimination des hépatites virales B et C en tant que menace grave de santé publique, d'ici 2030.

Pour rappel, selon l'OMS, chaque année, on enregistre dans le monde en moyenne un million cent mille décès causés par les hépatites B et C ; neuf millions quatre cent mille personnes sont sous traitement contre une infection chronique par le virus de l'hépatite C ; 10% des cas d'infection chronique par le virus de l'hépatite B sont diagnostiqués et 22 % d'entre eux sont traités ;42% des enfants dans le monde bénéficient de la dose de naissance du vaccin contre l'hépatite B. En RDC, les données disponibles sur les hépatites au sein de la population indiquent que les hépatites B et C sont présentes dans l'ensemble du pays et constituent une priorité de santé publique.