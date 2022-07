Afrique Centrale: Match RDC-Congo - L'acte 2 pour montrer un nouveau visage

" On va se préparer pour essayer de faire quelque chose de bien à Kinshasa. ", Jean Elie Ngoya a pris cet engagement au cours de la conférence de presse d'après match de la première manche face aux Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) au stade Alphonse Massamba-Débat à Brazzaville, soldée par un score de parité (1-1).

Les Léopards et les Diables rouges vont s'affronter le 31 juillet au stade des Martys à Kinshasa pour l'acte 2 de leurs rencontres amicales . Les deux sélections ont voulu jouer les matches amicaux dans les mêmes conditions que les éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations (Chan) pour évaluer le travail fait en amont.

Le Congo affrontera, au mois d'août, la République centrafricaine et la RDC le Tchad. Après avoir passé par toutes les émotions, le sélectionneur des Diables rouges A' a laissé entendre que le match contre les Léopards, disputé après le stage de Bénin, le laisse penser qu'il est dans la bonne voie pour monter une équipe capable de se qualifier d'ici à un mois contre la Centrafrique.

Si le tournoi de Bénin lui a permis de mettre en place une philosophie du jeu, le privilège d'évoluer à domicile allait tourner au cauchemar à cause du manque de réalisme des locaux. Face à la RDC, ils se sont procurés treize occasions franches de but, dont onze en seconde mi-temps pour un seul but d'Harvy Ossété à la (90+3) après l'ouverture du score de Glody Lilepo (23e minute). Une équation que doit très vite résoudre Jean Elie Ngoya, puisque le mal ne date pas d'aujourd'hui.

" C'est ma responsabilité même s'il faut reconnaître que les joueurs congolais ne savent pas marquer des buts. Je suis en train de réfléchir sur le comment et le pourquoi pour qu'on marque. Ce match me rappelle celui contre le Burundi chez les U-23 (33 occasions ratées). On ne peut pas faire un match avec autant d'occasions et ne pas les marquer. Il faut forcement désigner des responsabilités et c'est mon rôle de corriger et de désigner aussi, pour que les gens comprennent qu'ils sont là pour la nation et ils doivent prendre leurs responsabilités ", a-t-il indiqué.

Autant qu'il se satisfait de la capacité de ses joueurs à se rapprocher des dix mètres, autant qu'il regrette le manque de réalisme, cette mauvaise étiquette qui colle à la peau des siens. Dans la foulée, il a annoncé que la dernière partie de la finition qu'il n'a pas encore abordée, devrait se faire d'ici les prochaines semaines. " Les occasions que nous avons eues si c'était en faveur de la RDC, on ramassait encore un cinq ici. Ce n'est qu'une partie remise. On va regarder les images, comme il faut corriger en fonction des erreurs qu'ils ont commises ", a-t-il estimé.

En attendant, le onze de départ de Jean Elie Ngoya pour le match contre la RCA est en train de prendre forme à 60 ou 70%, même s'il redoute encore l'inconstance des joueurs sur lesquels il compte. " J'ai une idée de 60 à 70% de mon onze, mais ce qui est bizarre ici, c'est que nos joueurs sont inconstants. Ils soufflent le chaud et le froid. Tu ne sais pas à quel moment tu dois les attendre à leur meilleur niveau. C'est un travail d'éducation. C'est à nous de le faire et on le fera. On va essayer de construire quelque chose de consistant qui va ressembler à une équipe capable de jouer au football et de répéter les efforts après les matches. "