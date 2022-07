Congo-Kinshasa: Manifestations populaires - L'Unicef condamne l'utilisation des enfants

Dans un communiqué rendu public, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef)/RDC appelle les parents, les autorités locales et les représentants de la société civile à prendre les mesures nécessaires afin de s'assurer que les enfants soient protégés de toute manipulation en période de troubles.

Selon l'agence onusienne, l'utilisation d'enfants lors des manifestation populaires constitue une violation grave de leurs droits et peut leur faire courir des risques élevés. C'est dans ce cadre qu'elle plaide pour que "le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC), les mouvements de la société civile et les parents prennent des mesures appropriées pour prévenir l'utilisation et la manipulation des enfants lors des manifestations populaires et rappelle que les enfants doivent être protégés en tout temps". "L'Unicef condamne l'instrumentalisation des enfants à des fins politiques et appelle les autorités, les membres de la société civile et les parents à garder les enfants à l'abri des manifestations afin de les protéger ", a déclaré Grant Leaity, représentant de l'Unicef en RDC.

Les enfants devraient être parmi les premiers à recevoir protection et assistance. L'Unicef plaide pour l'instauration d'un environnement protecteur qui contribuera à prévenir et à combattre la violence, la maltraitance et l'exploitation des enfants. Rappelons que lors des récents évènements qui se sont déroulés notamment à Goma et dans certaines autres localités du Nord-Kivu, de nombreux enfants ont rejoint les camps de manifestants. Ils ont été exposés à la violence et aux échanges de coups de feu entre manifestants et forces de l'ordre.