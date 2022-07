Afrique Centrale: Chan 2023 - Préparation - Egalité d'un but partout entre le Congo et la RDC A' à Brazzaville

Pour sa première rencontre avec les Léopards locaux de la RDC, le sélectionneur Otis Ngoma se contente d'un résultat d'égalité de ses joueurs, en match amical international contre les Diables rouges A' à Brazzaville. Un deuxième match de prépration des éliminatoires du Chan entre les deux équipes est prévu à Kinshasa.

Les Léopards A' (locaux) de la République démocratique du Congo (RDC) ont fait jeu égal d'un but partout avec les Diables rouges du Congo Brazzaville, le mercredi 27 juillet, au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville, en match amical international. La sélection RD-congolaise dirigée par le sélectionneur Otis Ngoma Kondi prépare la double confrontation contre le Tchad dans le cadre des éliminatoires de la 7e édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) Algérie 2023.

Otis Ngoma a présenté une composition compacte, avec le gardien de but Siadi Ngusia Baggio, les défenseurs Djos Issama Mpeko (Capitaine), Kevin Mondeko, Mfingi Magema, Ernest Luzolo Sita, les milieux de terrain Miché Mika, Zemanga Soze et Glody Likonza. Le trio d'attaque s'est constitué de Glody Lilepo Makabi, Jean-Marc Makusu Mundele et Philippe Kinzumbi.

Du côté de Diables rouges, le sélectionneur Jean Elie Ngoya a fait confiance au gardien de but Pavel Nzila, et dans le champ à Prince Moundza Mapata, Julfin Ondongo, Ngoma Overcien, Kibama Audavy, Bibamou Christ, Mbon Etou Mignon, le capitaine Osseti Itali Harvy (buteur congolais), Kennedy Chacha et Malonga Hernest.

Les Léopards ont entamé la partie dans le camp des Diables rouges jusqu'à ouvrir la marque à la 23e minute par Glody Lilepo Makabi. Et l'attaquant de V.Club a été obligé de quitter ses coéquipiers à la suite d'une blessure quelques minutes après son but.

C'est dans les ultimes minutes, à la 90+4e minute que les Diables rouges ont obtenu l'égalisation par Ossete Itala. Les changements opérés en deuxième période (turn over) du côté des Léopards n'ont pas empêché l'égalisation. Les deux équipes vont se retrouver le dimanche 31 juillet au stade des Martyrs de Kinshasa pour un deuxième face-à-face qui va conclure ce stage de préparation du match contre les Sao du Tchac comptant pour les éliminatoires de la 7e édition du Chan Algérie 2023.