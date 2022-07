Afrique: Un prix annuel "Shireen Abu Akleh" pour récompenser le courage des femmes journalistes

Benguerir — La Fédération internationale des journalistes (FIJ) et l'Union de la presse francophone (UPF) ont signé mercredi à Benguérir (Maroc) une convention portant sur le lancement d'un prix annuel portant le nom de la de la défunte journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh, pour récompenser le courage et l'engagement des femmes journalistes.

La journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh, grand reporter du groupe de presse Al Jazeera, a été tuée le 11 mai 2022 alors qu'elle couvrait une opération de l'armée israélienne dans un secteur de la Cisjordanie, en territoire pal.

Le "Prix Shireen Abu Akleh" vise à récompenser "le courage et l'engagement d'une femme journaliste", a expliqué la présidente de la FIJ, Dominique Pradalié, au cours de la cérémonie de signature de la convention portant sur ledit prix.

"Une vie humaine a été sacrifiée pour les idéaux et le travail de journaliste", a-t-elle dit, relevant que "Shireen serait heureuse de savoir qu'un prix reconnaîtra le cran de journalistes comme elle sur les terrains de conflits", a-t-elle ajouté en présence de la présidente de l'UPF, Anne-Cécile Robert.

En plus de ce prix, la convention signée engage la FIJ et l'UPF à des relations de coopération dans les domaines de la liberté de la presse, de la sécurité et de la protection des journalistes.

Elle inclut également la formation, le soutien mutuel auprès des instances internationales et gouvernementales, ainsi que la sensibilisation en normes de déontologie et d'éthique.

Les deux organisations comptent également collaborer à des projets et programmes communs dans les pays où elles sont présentes, signale la secrétaire générale de l'UPF, Zara Nazarian.

Les deux parties ont aussi retenu de mener des actions auprès des diplomates pour assurer la protection et la sécurité des journalistes.

Durant trois jours, les 200 délégués venus de 30 pays de l'espace francophone ont échangé sur le thème principal de ces 49èmes assises de l'UPF, à savoir "Leadership féminin au sein des médias".

Divers panels et ateliers ont été organisés dans ce cadre, lesquels portent sur les femmes dans la vie publique, les femmes journalistes dans les zones de crise, le pouvoir médiatique au féminin ou encore les leviers et actions pour améliorer le pouvoir éditorial et managérial des femmes dans les médias.