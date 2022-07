Ile Maurice: Mauritius Printing - CCTV sur le lieu de travail - Les présidents des syndicats montent au créneau

Alors que les allégations de sniffing à Baie-du-Jacotet continuent à défrayer l'actualité, les officiers de Mauritius Printing veulent, eux, être rassurés. Le président de la Government Services Employees Association Printing Branch, Richard Laverdure, et son homologue Richard Taleck, président de la Government Printing Workers Union, veulent faire entendre leurs revendications. L'une d'elles met en lumière les caméras CCTV installées dans le bâtiment où ils travaillent. "Nous sommes basés à la Tour Koenig depuis presque un an, mais à ce jour, il n'existe aucun protocole autour de l'utilisation des images de ces caméras", avance Richard Laverdure.

Il s'explique. "Aucun document n'a été partagé entre les trade unions, le management et même le Prime Minister's Office, qui est notre parent ministry, sur l'utilisation des data de ces CCTV cameras. On visionne les caméras, on échange les informations, de même que les données sans qu'un comité n'ait été mis sur pied pour cela. Il n'y a pas de CCTV Monitory Committee, et l'on n'a même pas besoin de la permission du Data Protection Office ou même de la Cour pour l'échange des données", avance notre inter- locuteur. Et cela les inquiète.

Autre sujet de crainte selon les présidents syndicaux, c'est l'absence d'un Fire Certificate. "Nous n'en avons pas, alors que c'est mandatory. Du fait que le bâtiment est neuf, il faudrait que l'on en ait un avant d'opérer." Ces sujets ont été évoqués dans des courriers envoyés aux différentes instances, et même au président de la Federation of Civil Service and other Unions, Narendranath Gopee. Celui-ci a également écrit au PMO pour demander que ces deux points soient traités le plus rapidement possible. À ce jour, aucune réponse ne leur est parvenue.