Ile Maurice: Animaux - L'inflation entraîne une hausse des abandons

L'impact de l'inflation fait plusieurs orphelins chez les animaux de compagnie. Plusieurs personnes ne pouvant plus soutenir l'achat des aliments en raison de la hausse des prix, préfèrent les abandonner dans la nature. C'est le constat de Preety Saachi, présidente de Rescuer of Animals in Distress, qui estime qu'il ne faut pas obligatoirement choisir la voie de la facilité.

De plus en plus de chiens et de chats se retrouvent abandonnés par leurs propriétaires. Et la situation économique difficile serait en cause. Preety Saachi, présidente de Rescuer of Animals in Distress, dit recevoir plusieurs appels quotidiens de propriétaires, qui n'arrivent plus à s'en sortir. "La vie est devenue chère, et ils ne peuvent plus nourrir leurs animaux alors certains d'entre eux s'en débarrassent."

Ce n'est pas la solution. "Au sein de notre organisation non gouvernementale, nous aidons plus d'une cinquantaine de personnes à prendre soin de leurs animaux domestiques. Il faut savoir que nous ne venons pas uniquement en aide aux chiens errants mais à tous les animaux, même à ceux qui ont des maîtres."

Elle raconte qu'elle a récemment pris en charge un chien de chasse, abandonné à son triste sort. "Il était squelettique et son état de santé était préoccupant. Je l'ai soigné et au bout de trois semaines, il se porte bien mieux. Petit à petit, il se rétablit." Elle a même récupéré un rottweiler délaissé dont elle s'occupe également. "Plusieurs griffons sont secourus sur les routes. Il ne faut pas oublier que cette race coûte cher. Il faut qu'il ait son grooming, sa nourriture et ses soins. Aller chez le vétérinaire peut coûter quelque Rs 1 500 alors qu'un pet taxi peut prendre entre Rs 800 à Rs 1 000." Donc, qu'il soit de race ou un simple "bâtard", le chien est abandonné.

Preety Saachi est peinée de voir que certains propriétaires abandonnent leurs chiens dans des endroits complètement retirés. "C'est difficile pour l'animal de trouver de quoi manger. Sans compter que les organisations non gouvernementales ne se rendent pas nécessairement dans ces endroits."

Le message qu'elle adresse à tous les propriétaires d'animaux domestiques qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et comptent délaisser leurs animaux est le suivant : "Il y a toujours une solution. Au lieu d'acheter des croquettes, prenez le riz. Diminuez les coûts mais soyez présents pour votre animal car il sera toujours reconnaissant envers vous et restera à vos côtés."