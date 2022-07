Ile Maurice: "Data capture" à Baie-du-Jacotet - Outre Floréal, la capitale et Rose-Hill intéressent les Indiens

Alors que c'est le silence radio du côté des autorités par rapport à la visite de "M. Moustache" et de deux techniciens indiens à Baie-du-Jacotet le 15 avril 2022, les chancelleries présentes à Maurice s'inquiètent des informations révélées sur le plateau de Radio Plus lundi soir, selon lesquelles dix liens (circuits) de Mauritius Telecom - sur les 21 qui acheminent le trafic Internet à travers Maurice - ont été "captured" pendant deux minutes. Nad Sivaramen avait déclaré, lundi, que selon ses informations, la région de Floréal intéressait particulièrement les Indiens qui ont pris 13 minutes par lien pour saisir deux minutes de données (data) sur chacun des dix liens. Le directeur des publications de La Sentinelle avait alors demandé au gouvernement de confirmer les informations qu'il avait révélées car le sujet est trop sensible pour rester évasif.

Notre confrère Radio Plus confirmait, du reste, mardi, que "l'ambassade américaine dit suivre de très près cette affaire afin de mieux comprendre ce qui s'est passé et s'il y a eu violation à la liberté sur Internet". D'autres ambassades nous ont contactés de manière officielle pour s'enquérir des informations assez précises qui nous sont parvenues. "Le plus tôt le gouvernement mauricien ou le ministère des Affaires étrangères clarifie la situation, le mieux ce sera. Les opérateurs du secteur offshore sont inquiets, mais il n'y a pas qu'eux", nous a déclaré un diplomate de carrière.

L'express a sollicité l'ambassadrice de l'Inde, Nandini Singla, depuis hier matin. On lui a envoyé quelques questions relatives à la visite de la délégation indienne à Baie-du-Jacotet, mais aussi par rapport aux travaux à Agalega et aux photos déposées par Xavier-Luc Duval lors de la Private Notice Question de mardi.

Selon d'autres informations, outre Floréal, les techniciens indiens ont aussi prélevé des échantillons des liens se trouvant à Rose-Hill et dans la capitale.

Au sein du gouvernement, il se précise que le terrorisme, ou plutôt le contre-terrorisme, serait au centre des explications qui seront, tôt ou tard, fournies par le Premier ministre. Ce qui explique la présence du chef de la Counter Terrorism Unit (CTU), Lilram Deal, lors de la visite à Baie-du-Jacotet avec le désormais fameux "M. Moustache".

En juin 2019, l'émission Menteur Menteur et lexpress.mu publiaient un document qui permet de retracer les nombreux voyages de Lilram Deal - presque 50 en quatre ans - aux frais de l'État. L'enquête documentée démontre aussi que deux officiers de la CTU ont accompagné la famille de Nayen Koomar Ballah, secrétaire au Cabinet et chef de la Fonction publique et président du Committee on Counter Terrorism (c'est Ballah qui approuve les voyages de Deal), lors d'un voyage privé.

Lilram Deal a été nommé Head of CTU juste après les élections de 2014. Il avait passé plus de huit mois à l'étranger pour plusieurs formations. Ses destinations préférées : Dubaï, Paris, Jo'burg, Tana. Estimant que Lilram Deal abusait de ces voyages entrepris sous couvert de "mission secrète pour la sécurité nationale", et que le chef de la CTU bénéficie de la protection de Nayen Koomar Ballah, des sources au Prime Minister's Office ont commencé à "parler" à nos journalistes...