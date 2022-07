Egypte-COP 27 - Début de l'inscription à la Zone verte

La ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, a annoncé le début de l'inscription à la Zone verte, accessible durant la Conférence des Parties (COP 27) à Charm Al-Cheikh en fonction des modalités et conditions requises y compris la présentation des meilleures histoires de réussite et les expériences environnementales distinguées considérant un exemple applicable à suivre et en profiter sur une échelle mondiale.

Mme Fouad a inspecté le Jardin d'Al-Salam (la paix) durant sa visite vendredi à la Salle des conférences dans la ville côtière, en vue de faire le point sur les préparatifs de la conférence qu'accueille l'Egypte en novembre prochain.

La zone verte est une place affectée aux expositions et événements tenus en marge de la COP 27 par le secteur privé, la société civile, les jeunes et les différents ministères en vue de présenter leurs projets, innovations et produits dans le domaine de lutte contre le changement climatique comme les présentations musicales et artistiques pour améliorer la sensibilisation à l'importance de cette question, a dit la ministre.

Mme Fouad a fait le suivi des travaux d'expansion de la Salle en vue de pouvoir contenir environ 30 000 participants de par le monde.

Source : MENA