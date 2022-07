Afrique du Nord: Interference - Young masters program du 28 au 31 juillet à la Médina de Tunis - Que leurs lumières soient !

A travers différents supports, les artistes ont travaillé sur un site spécifique et se sont immergés dans l'environnement de la Médina. Ils y ont semé des images au microscope numérique, des compositions artistiques et bien d'autres formes abstraites... Le projet international d'Art de Lumière de Tunis "Interférence" revient pour illuminer le cœur de la Médina de Tunis , du 28 au 31 juillet 2022 (de 19h30 à minuit).

A découvrir une exposition inspirée du monde vert et du monde botanique, dévoilant les univers de jeunes artistes visuels émergents de Tunisie et du monde entier.

Ces derniers nous invitent à vivre une nouvelle et unique expérience de lumière : "Photosynthèse".

Les œuvres ont été réalisées dans le cadre du "Young Masters Program" et sa nouvelle équipe de courtiers et producteurs, et sont le fruit de six mois d'expérimentation, de tests et de travail avec l'équipe "Interférence". Elles explorent le royaume de l'univers vert où les artistes réfléchissent et font des recherches sur les processus et les visuels végétaux.

A travers différents supports, les artistes ont travaillé sur un site spécifique et se sont immergés dans l'environnement de la Médina.

Ils y ont semé des images au microscope numérique, des compositions artistiques et bien d'autres formes abstraites...

Pour ceux qui ne connaissent pas Interférence, "International Light Art Project", il s'agit d'un projet international d'art lumineux dédié à l'art dans l'espace public.

Depuis 2016, une communauté de professionnels et de bénévoles produit des projets artistiques internationaux dans la Médina de Tunis. Des artistes locaux et internationaux développent des œuvres d'art spécifiques au site en utilisant la lumière et les médias basés sur la lumière comme matériau artistique. Les œuvres d'art sont exposées pendant 4 jours et remplissent les rues de la Médina, la nuit.

Le projet est porté par le travail collectif de bénévoles, de la communauté de la Médina, de différentes organisations, d'institutions et d'entreprises et d'une multitude d'artistes internationaux.

Les visites nocturnes des sites d'œuvres parsemées à travers la Médina sont facilitées par des médiateurs artistiques qui accueillent les visiteurs et les accompagneront dans leur expérience artistique.