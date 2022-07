Algérie: Batna - Ouverture du 42e Festival de Timgad par un imposant défilé artistique

Batna — Un imposant défilé artistique a été organisé mercredi dans la ville de Batna marquant l'ouverture de la 42e édition du Festival culturel international de Timgad après deux ans d'absence pour cause d'épidémie de Covid-19.

Les artistes participant au défilé ont parcouru la route de Biskra, principale artère du chef-lieu de wilaya, sur un tronçon allant du lycée Bachir El-Ibrahimi jusqu'à la Place des Martyrs au centre-ville, exécutant 18 fresques mettent en exergue la richesse et la diversité du patrimoine algérien.

Plus de 3.000 artistes, musiciens et autres participants ont ainsi mis en avant le riche patrimoine civilisationnel et culturel de l'Algérie à travers une mosaïque incarnant ses coutumes et traditions séculaires, ses genres musicaux divers et variés et les tenues traditionnelles reflétant l'authenticité de chacune de ses régions.

Des filles parées de mlehfa (habit traditionnel de la région) et brandissant l'emblème national étaient en tête du cortège, suivies par la fanfare de la Protection civile et les troupes folkloriques en tenues traditionnelles des différentes régions du pays, qui se sont succédé devant la tribune d'honneur, ne manquant pas de saluer sur leur parcours le public présent, les représentants des autorités locales, à leur tête le wali de Batna, Toufik Mezhoud, et les hôtes de la ville.

Le défilé, organisé pour la première fois depuis la création du Festival culturel international de Timgad en 1967, a attiré une foule nombreuse massée de part et d'autre de la route de Biskra pour admirer les belles fresques folkloriques qui ont conféré une dimension particulière à cette édition qui coïncide avec la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et du recouvrement de sa souveraineté nationale.

De nombreuses familles ayant assisté au défilé ont salué l'initiative qui a mis en lumière, selon certaines d'entre elles, les capacités culturelles, artistiques et créatives de l'Algérie et l'immense potentiel artistique des jeunes.

Les soirées du Festival culturel international de Timgad débuteront jeudi soir au Théâtre de plein air mitoyen au site de la cité archéologique.

Cette 42e édition du festival prévue jusqu'au 31 juillet verra la participation d'une pléiade d'artistes algériens très appréciés par les jeunes.