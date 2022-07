Sénégal: Plus de moyens, disponibilité et accessibilité des médicaments, dépistage précoce - Plaidoyer des acteurs de la lutte contre les hépatites B ou C

La Journée mondiale de lutte contre les hépatites est célébrée ce jeudi 28 juillet par la communauté internationale. En prélude à la rencontre, le Sénégal, par le biais de l'association "Safara Hépatite" a tenu un point de presse hier, mercredi 27 juillet 2022, pour demander plus de soutien au Chef de l'Etat, pour la prise en charge de ladite maladie, tout en appelant à un dépistage précoce de la maladie.

Le taux de prévalence de l'hépatite est en baisse depuis quelques années au Sénégal. Vers les années 1990, si ce taux était à 17%, aujourd'hui, il est entre 09% et 08%. Docteur Yacine Fall, du Programme de lutte contre les hépatites au Sénégal, renseigne que pour cette journée et dans le cadre du Sénégal, ce sont les hépatites B et C qui sont concernées. Une inflammation du foie qui peut conduire à la cirrhose ou à d'autres complications qui peuvent être mortelles pour la personne.

Selon Dr Fall, les causes peuvent être toxiques, peuvent survenir de la consommation excessive de l'alcool, entre autres. "Il n'y a pas de cause génétique. Même la contamination mère-enfant se fait lors de l'accouchement. Il y a encore la contamination interfamiliale. Et c'est quand des membres d'une famille entrent en contact avec le sang infecté d'une personne atteinte de la maladie, par le biais des lames ou autres objets tranchants".

Pour Docteur Yacine Fall, 80% des personnes atteintes d'hépatite développent la forme asymptomatique et éliminent la maladie au bout de six (6) mois et 90% des porteurs ne développent pas la maladie. Dans le cadre de la sensibilisation, la professionnelle de la maladie appelle les Sénégalais à diminuer la consommation de graisse dans leur régime alimentaire, mais surtout à aller se faire vacciner pour faire reculer d'avantage la maladie dans le pays.

L'association "Safara Hépatite", pilotée par Fatou Guirane, a lancé un appel au Chef de l'Etat et au ministère de la Santé et de l'Action sociale pour plus de moyens mais aussi pour la disponibilité et l'accessibilité des médicaments. Elle a, en outre, appelé à un dépistage précoce de la maladie. Et de rappeler, pour cette édition, que "le Sénégal va célébrer la journée sous le thème : "Je ne peux pas attendre". Un thème qui touche le malade, le médecin mais aussi la famille".