Sénégal: Mbour - El Hadji Diouf vilipende Ousmane Sonko

Maître El Hadji Diouf a battu campagne à Mbour et a tenu à rencontrer hier la presse pour dire : "Je constate qu'il y a dans cette campagne électorale pour la première fois une escroquerie à grande échelle et celle-ci n'est que politique.

Parce que l'escroc dans le code pénal est défini comme celui qui par fausse qualité, faux et par quelque manœuvre frauduleuse cherche à obtenir quelque chose. Et il y a un escroc de dimension mondiale chez nous et cet escroc s'appelle Ousmane Sonko parce qu'il n'a pas la qualité pour mener campagne au nom d'une liste.

Et malheureusement, la presse est victime de cet agissement de cet homme qui est le plus grand manipulateur de l'histoire du Sénégal. La presse le suit comme s'il était candidat alors que nous sommes dans des élections dont il n'a pas la qualité de candidat pour battre campagne. Non plus pour oser défier notre tête de liste Aminata Touré pour demander un débat. Il y a un match de football contre le Sénégal, un joueur qui n'est pas sélectionné par l'entraîneur, comment peut-il être comparé à Sadio Mané parce qu'il ne va pas jouer."

Qui plus est, il a déclaré : "Nous avons sillonné plus de 80% du territoire et sachez que comparaison n'est pas raison. Nous avons été accueillis par des foules en liesse excitées, engagées et déterminées et aussi prêtes à donner la victoire à la tête de liste nationale Mme Aminata Touré." A l'en croire, Ousmane Sonko est hors course dans ces élections et ne peut pas battre campagne. Il a déploré la médiatisation faite autour de lui dans cette présente campagne. Ainsi, il a déclaré :" mais la presse le suit aveuglément et pourtant elle n'a pas le droit de le faire. Cela installe l'anarchie alors que notre pays est un pays de droit. Quand je regarde nos télévisions qui montrent à tour de rôle Ousmane Sonko en soutenant qu'il était dans tel ou tel endroit, mais je me dis on s'en fout car il n'est pas concerné. Mais bêtement et mécaniquement, il embarque une certaine presse et certains hommes politiques dans son jeu qu'il a muri".