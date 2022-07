Madagascar: Événement - Njila, Poopy et Hery sur la même scène

Le public attend ce moment depuis fort longtemps. Enfin, Njila, Poopy et Hery seront réunis sur une même scène lors de deux concerts intitulés " Revy Njila Ranoray ", programmés dans le courant du mois d'août. Ces trois icônes de l'univers musical malgache ne sont plus à présenter. Depuis des décennies, les deux crooners et celle que l'on surnomme " la voix du cœur " illuminent à leur manière la scène musicale avec leurs œuvres intemporelles et intergénérationnelles.

Le rendez-vous est fixé pour les 14 et 15 août prochains au CCESCA Antanimena. Ces retrouvailles seront placées sous le signe de la nostalgie et de la joie. Une occasion pour le public de remonter le temps et de revivre les années 80-90 en musique... Mais surtout de passer un moment inoubliable en compagnie de ces trois têtes d'affiche. Pendant un peu moins de quatre heures, Njila, Poopy et Hery revisiteront un long répertoire de tubes incontournables pour les fans d'antan, mais aussi pour la nouvelle génération. Pour chaque date, près d'une quarantaine de titres seront au programme !

" Revy Njila Ranoray " sera entièrement modelé sous la houlette du label THÉÂTRÔNE, qui promet un show rempli d'émotions intenses et de souvenirs. Deux shows à ne manquer sous aucun prétexte ! Billets en vente à partir de ce jour au Super Music Analakely.