Centrafrique: Mandat d'arrêt de la CPI contre Noureddine Adam, ancien numéro 2 de la Seleka

La Cour pénale internationale a rendu public un mandat d'arrêt visant Nourredine Adam. L'ex-numéro 2 de la Seleka est poursuivi pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis entre avril et novembre 2013 en Centrafrique. Le mandat avait été émis en janvier 2019, mais était depuis conservé sous-scellé dans l'espoir d'optimiser les chances de l'arrêter.

Ex-policier devenu rebelle, puis ministre et aujourd'hui fugitif. Nourredine Adam court toujours malgré ce mandat d'arrêt émis secrètement contre lui, il y a trois ans et demi. Malgré aussi les sanctions des Nations unies l'empêchant théoriquement de voyager. Ou encore la notice rouge d'Interpol.

Selon le mandat d'arrêt de la CPI, il aurait commis et ordonné des actes de torture, de persécution, des traitements cruels. Autant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis après la prise de Bangui par la Seleka en mars 2013 et la chute de François Bozizé.

Sous les ordres de Nourredine Adam, devenu ministre du gouvernement de Michel Djotodia, plusieurs hommes ont été détenus de force dans les locaux de l'Office central de répression du banditisme à Bangui. Selon le procureur de la CPI, ils auraient été ciblés en raison de leur soutien supposé à l'ex-président Bozizé, en raison aussi de leur ethnie et de leur religion.

Parmi ceux qui auraient exécuté ses ordres figure Mahamat Saïd. Lui est incarcéré dans la prison de la CPI et son procès doit débuter en septembre. Nourredine Adam est le cinquième responsable centrafricain poursuivi publiquement par la Cour depuis le début de son enquête.

#ICC judges issue public redacted version of arrest warrant for Mahamat Nouradine Adam, suspected of war crimes and crimes against humanity allegedly committed in the #CentralAfricanRepublic. Learn more ⤵️ https://t.co/raV24nJViD-- Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) July 28, 2022