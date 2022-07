Somalie: Nouvelles attaques terroristes - Al Shabab tente d'ouvrir de nouveaux fronts dans le pays

Addis Abeba — " Un peuple uni et un État fonctionnel ne pourront jamais être intimidés par des groupes tels que Al Shabab ", a déclaré le président de la région Somali, Mustafe Omer, à propos des affrontements enregistrés hier, 26 juillet 2022, à la frontière avec le district de Ferfer, dans l'est de l'Éthiopie.

On estime qu'au moins 85 membres du groupe djihadiste Al Shabab, qui ont à nouveau tenté de franchir la frontière éthiopienne, sont morts dans les combats avec l'armée éthiopienne. Une autre confirmation est parvenue directement à l'Agence Fides de la part d'une source locale qui, pour des raisons de sécurité, a requis l'anonymat. "Ces affrontements se produisent très fréquemment et il est à craindre qu'Al Shabab ne veuille trouver des "alliés" avec d'autres groupes rebelles éthiopiens et ouvrir de nouveaux fronts en Éthiopie. Celle de Ferfer est une attaque militaire très forte, jamais vue auparavant, qui est survenue de manière totalement inattendue, contrairement à l'attaque de la semaine dernière dans le sud-est de l'Éthiopie, où au moins vingt soldats éthiopiens et 154 djihadistes ont trouvé la mort. Il devient maintenant évident que les djihadistes agissent avec les différents groupes d'insurgés éthiopiens. En pratique, cette crise interne avec le Tigré et les Amharas - réitère la source de Fides - a ouvert un nouveau front de guerre en Oromia. L'Armée de libération de l'Oromo (OLA) est entrée en guerre contre l'Oromia et le risque est grand que l'aile la plus extrémiste de l'Oromo s'allie à Al Shabab. Nous pouvons nous attendre à des frontières plus ouvertes... Connaissant le schéma d'attaque d'Al Shabab, deux opérations si peu de temps après l'autre suggèrent qu'il ne s'agit pas d'une attaque fortuite mais d'une attaque planifiée".

Les forces spéciales de la région de Somalie et l'armée éthiopienne sont actuellement engagées dans une mission visant à expulser les derniers combattants d'Al Shabab de ces zones et à sécuriser complètement la frontière éthiopienne. "Nos courageuses forces spéciales prouvent une fois de plus que la paix dans la région n'est pas à la merci des terroristes", a réaffirmé M. Omer.

Selon une déclaration de la région Somali, Al Shabab avait l'intention de pénétrer dans la région Oromia (ouest, centre et sud) pour rencontrer les rebelles de l'OLA, qui seraient responsables du meurtre de civils. Ce n'est pas la première fois que les autorités éthiopiennes accusent des groupes armés opérant dans le pays d'avoir des liens avec les djihadistes somaliens. Le 8 juillet, les forces de sécurité éthiopiennes ont déclaré avoir déjoué les tentatives répétées d'Al Shabab d'établir des liens avec les rebelles du Front populaire de libération du Tigré (FPLT), qui est en guerre dans la région avec le gouvernement central depuis 2020.

Al Shabab, un groupe affilié au réseau Al Qaeda depuis 2012, mène fréquemment des attaques terroristes dans la capitale somalienne, Mogadiscio, et dans d'autres régions de Somalie afin de renverser le gouvernement central et d'établir par la force un État islamique wahhabite (ultraconservateur). En outre, Al Shabab contrôle plusieurs régions de la Somalie, notamment les zones rurales du centre et du sud, et s'attaque également aux pays voisins comme le Kenya. La Somalie est en état de guerre et de chaos depuis 1991, lorsque le dictateur Mohamed Siad Barre a été renversé, laissant le pays sans gouvernement efficace et aux mains des milices islamistes et des seigneurs de la guerre.