Malawi: 12 000 naissances, zéro décès - Les Malawiens honorent leurs héros, la sage-femme Charity Salima

-- Elle sensibilise également aux dangers de la grossesse chez les adolescentes.

Chaque fois que Charity Salima, une sage-femme malawite de 63 ans, se promène dans les rues de Lilongwe, la capitale de son pays, les mères de différentes maisons crient d'excitation : "Charity ! Charity !!!" Les femmes s'approchaient d'elle, leurs bébés nichés dans leurs mains, en disant : "Voici ton petit-enfant".

Charity Salima Mme Salima est maintenant habituée à ces manifestations d'affection ouvertes, ayant délivré environ 12 000 bébés sans un seul décès depuis 2008.

Lorsqu'une femme vient chez nous en plein travail, accouche et rentre à la maison avec son bébé, cela me rend vraiment heureuse.

Elle a pris sa retraite du service de santé publique du Malawi en 2006 après 26 ans et en 2008, elle a créé la clinique pour femmes Achikondi, dotée de 10 lits de maternité, dans la zone 23, un bidonville défavorisé du sud-est de Lilongwe. Achikondi signifie "amour".

Mme Salima est elle-même mère de trois enfants et de trois petits-enfants. Elle attribue sa motivation à la joie que les femmes éprouvent en donnant naissance. "Lorsqu'une femme vient chez nous en plein travail, accouche et rentre chez elle avec son bébé, cela me rend vraiment heureuse", dit-elle à Afrique Renouveau.

"J'étais peinée de voir les femmes enceintes de la zone 23 parcourir de longues distances pour recevoir des services d'accouchement et des médicaments", explique-t-elle en décrivant les circonstances qui l'ont poussée à créer une clinique. "J'ai donc pensé à apporter ces services plus près des gens. Comme vous le savez, le travail peut commencer n'importe quand, de jour comme de nuit."

Elle dit que les femmes en travail viennent parfois frapper à sa porte tard dans la nuit pour demander de l'aide.

Achikondi ne fait pas payer ses services ; au lieu de cela, les patients sont encouragés à faire un don volontaire pour couvrir les factures d'électricité et d'eau. Ceux qui peuvent faire un tel don le font, mais la grande majorité de ceux qui ne le peuvent pas bénéficient également des services nécessaires.

Mme Salima admet recevoir des aides financières d'institutions de pays étrangers, notamment de la Freedom from Fistula Foundation en Écosse, tandis que des étudiants du George Watson College, également en Écosse, ont apporté leur contribution.

En outre, sa clinique travaille en étroite collaboration avec la maternité centrale Kamuzu et la maternité Mutharika, qui sont les plus grands hôpitaux de référence du Malawi.

"Nous ne sommes pas un îlot", affirme-t-elle. "Nous travaillons main dans la main avec nos collègues sages-femmes dans les hôpitaux de référence."

Malgré le succès exceptionnel de Mme Salima en tant que sage-femme, le taux de mortalité à la naissance des enfants au Malawi est inquiétant.

En 2020, en moyenne 38,6 bébés de moins de cinq ans meurent sur 1 000 naissances, selon l'UNICEF, qui énumère les principales causes de décès néonatals : la prématurité, l'asphyxie à la naissance ou la perte d'oxygène et de flux sanguin vers le bébé, le traumatisme et l'infection bactérienne connue sous le nom de septicémie.

La mortalité élevée à l'accouchement au Malawi est due à "un mélange de facteurs et comprend des hôpitaux publics sous-financés, peu de sages-femmes spécialisées et un diagnostic tardif ou l'absence de diagnostic des conditions ayant un impact sur la naissance comme le VIH et la fistule", ajoute le Dr Stanely Samusodza, expert en santé publique et infirmière qui a travaillé dans de nombreux pays d'Afrique australe.

Mieux équipées "Les cliniques privées dotées de gynécologues facturent des frais élevés que la plupart des mères ne peuvent tout simplement pas se permettre", déplore-t-il.

Sur ce que les jeunes infirmières pourraient apprendre d'elle, Mme Salima dit qu'elles doivent voir plus loin qu'un diplôme d'infirmière. "En tant que sage-femme, j'ai des oreilles pour entendre et un nez pour sentir. Cela signifie que si une femme n'a pas accouché à une certaine heure, une infirmière qualifiée doit rapidement déterminer la raison. Il se peut que vous ayez besoin d'une référence dès que possible ? En tant que sage-femme, il n'y a pas d'essais et d'erreurs," prévient-elle.

Elle s'occupe également de sensibiliser les chefs traditionnels et les femmes des communautés pour qu'ils veillent à ce que les bébés soient délivrés dans des maternités plutôt qu'à domicile où ils sont pris en charge par des accoucheuses traditionnelles non formées.

La sage-femme chevronnée sensibilise également les femmes et les filles aux grossesses chez les adolescentes et à d'autres problèmes médicaux. "Je dis aux jeunes filles de continuer à aller à l'école. Je dis aussi aux femmes que le cancer du col de l'utérus peut être traité."

Elle a reçu de nombreux honneurs pour son travail.

La clinique pour femmes d'Achikondi a récemment été reconnue comme étant la meilleure de la province de la région centrale du Malawi. En 2019, la Reine Elizabeth d'Angleterre, par l'intermédiaire du Haut Commissariat du Royaume-Uni au Malawi, a remis à Mme Salima un "Point of Light Award". Ce prix récompense les personnes exceptionnelles qui apportent un changement dans leur communauté.

"La clinique pour femmes d'Achikondi livre environ 60 bébés et reçoit 1500 patients par mois. Charity a délivré 8000 bébés sans aucun décès enregistré depuis l'ouverture de sa clinique en 2008", a commenté le Haut Commissariat du Royaume-Uni à l'époque.

Et en 2020, le Président Lazarus Chakwera a annoncé que Mme Salima était la "Sage-femme accomplie à vie" du pays.

Malgré les récompenses, Mme Salima tient à s'assurer que "le bon travail de la clinique pour femmes d'Achikondi, même lorsque je ne suis plus là, continue". Pour atteindre cet objectif, elle encadre de jeunes infirmières qui prendront probablement sa place.