Algérie: Douanes - Réunion du comité technique mixte algéro-tunisien à Tunis

Alger — Le Comité technique mixte algéro-tunisien de coopération douanière s'est réuni les 26, 27 et 28 juillet à Tunis, a indiqué jeudi un communiqué de la Direction générale des douanes (DGD).

La réunion dont les travaux se sont déroulés au siège de la Direction générale des Douanes tunisiennes, a été coprésidée par le Directeur général des douanes algériennes, Noureddine Khaldi et la directrice générale des douanes tunisiennes, Najet Jaouadi, en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Tunisie et des cadres douaniers centraux des deux côtés, précise le communiqué.

L'ordre du jour du comité a porté sur différents axes d'intérêt commun entre les deux organes douaniers des deux pays voisins, visant à examiner les domaines de coopération et de coordination pour "faciliter la fluidité de la circulation aux frontières des voyageurs et des marchandises, lutter contre la contrebande et concrétiser le principe de la coopération dans le domaine de la formation des douaniers, conformément à la convention de coopération administrative mutuelle signée entre les deux pays à Tunis le 9 janvier 1981", note la même source.

Les deux parties ont insisté, à cette occasion, sur l'impératif de coordonner les efforts communs devant renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays dans le domaine douanier au regard des missions axiales assignées au corps des douanes en tant qu'instrument efficace pour protéger et promouvoir l'économie nationale à travers des facilitations douanières et partant, développer l'économie et l'investissement productif, a-t-on ajouté de même source.