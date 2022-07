Cote d'Ivoire: Projet de la baie de cocody- Des changements au carrefour de l'indénié

Patrick Achi, le Premier ministre ivoirien est sur le terrain. Accompagné des ministres de l'Equipement et de l'entretien routier, Amédé Koffi et Bruno Koné de la Construction, du logement et de l’urbanisme, le chef du gouvernement a sillonné le jeudi 28 juillet 2022 des sites du Projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody et de la lagune Ebrié (PABC). Selon les services de la Primature qui rapportent l’information, précisent que le chef du gouvernement a notamment visité les travaux de l’ouverture de l’embouchure du fleuve Comoé à Grand-Bassam, ceux du Pont de Cocody ainsi que les travaux d’aménagement du carrefour de l’indénié. Au terme de cette visite, Patrick Achi s’est dit satisfait de l’avancée des travaux. Il a par ailleurs rappelé l’importance des actions effectuées au niveau du carrefour de l’Indénié bien connu pour ses embouteillages et ses inondations en saison pluvieuse.

« Vous connaissez l’histoire du carrefour de l’Indénié qui avait un certain nombre de problèmes qui nécessitaient d’être réglés. Le premier de ces problèmes, c’était chaque fois que nous avions des saisons de pluies, parce que le niveau des voies se trouvait en dessous du niveau de l’eau, ces voies étaient entièrement noyées et elles n’étaient plus praticables. Donc, il fallait le traiter, pour remonter le niveau de ces voies-là afin que l’on ne puisse plus avoir ces voies entièrement noyées. Donc, cet échangeur qui a été fait permet pour un certain nombre de ces voies d’être relevées et le bas également a été relevé », indiqué Patrick Achi avant d’ajouter : « Le second problème, c’était les embouteillages au carrefour de l’Indénié avec des voies venant des différentes directions aussi bien des 220 de l’Indénié, du Boulevard lagunaire, de la Canebière, de Cocody, on avait un bouchon qui pouvait prendre des heures. L’échangeur qui a été fait a pour objet de régler ce problème d’embouteillages au niveau du carrefour de l’indénié. Donc ces deux problèmes sont réglés avec l’ouvrage sur lequel nous nous trouvons ici ».

Le Premier ministre est également revenu sur le projet de Marina sur la baie de Cocody et n’a pas caché son enthousiasme quant au succès de cette infrastructure à haut potentiel touristique. « Nous avons prévu une zone pour une marina où on pourra avoir des bateaux, des loisirs, des jeux mais également, une superficie rectangulaire que vous voyez où vous aurez des restaurants, des cafés, des magasins. Ce sera un lieu de visite, de tourisme. Il y aura également certaines habitations à certains endroits. Ce seront certainement les lieux les plus visités (…) Ça va être l’un des lieux les plus magiques et les plus mythiques de la ville d’Abidjan. Il n’y aura pas suffisamment de mots et de prières pour remercier son excellence le Président de la République pour cette vision », a souligné le Premier ministre.

A côté du caractère esthétique de la future Marina, Patrick Achi a souligné l’utilité du futur pont de Cocody situé lui aussi, dans la baie. « Le pont qui descend par la Cathédrale qui est un pont majestueux à haubans va traverser toute la lagune et atterrir au niveau de l’amorce pour aller vers St-Jean à hauteur du Lycée Classique. Donc, à partir de ce moment-là, on règle véritablement des problèmes de trafic », s’est félicité le Premier ministre.

En ce qui concerne les travaux d’ouverture de l’embouchure du fleuve Comoé, le Premier ministre et sa délégation ont pu constater que les travaux ont un état d’avancement de 75%. « Il fallait ouvrir cette embouchure sinon l’eau qui vient, chargée de tout ce qu’on peut imaginer de l’intérieur du pays rentre dans la lagune et vous voyez ces plantes sur la lagune, ces couleurs, ces odeurs.

A terme, c’est de rendre ce plan d’eau bleu et clair. La première chose c’était de permettre à ce fleuve de la Comoé de pouvoir se jeter dans la mer en rouvrant l’embouchure. Ce chantier nous l’avons vu, il devrait s’achever d’ici la fin de l’année dans les délais », a souligné le Premier ministre.

Notons que le projet du Pont de Cocody a un taux d’avancement de 69% quand celui du réaménagement des carrefours de l’Indénié et de Reboul sont achevés à 75%. Le Premier ministre, faut-il le souligner, n’a pas manqué de donner des directives aux entreprises chargés de l’exécution de ces travaux. « Les instructions que nous avons données c’est que ces projets se fassent dans la séquence prévue pour qu’au moment où ce chantier va être livré, on n’ait pas un des projets qui soit en retard et qui fasse qu’on ne puisse pas exploiter l’ensemble », a dit Patrick Achi.