Afrique: Crise sur le climat - Une rencontre pour renforcer la résilience énergétique

Ce mercredi 27 juillet 2022, l'Atlantic Council, aux Etas-Unis, organise une table ronde sur l'édition 2022 des Perspectives économiques en Afrique qu'a publiée la Banque africaine de développement (Bad). Cette année, le rapport fait office de guide qui fait autorité sur la crise climatique en Afrique.

Il développe une analyse exhaustive de la manière de renforcer la résilience climatique et de parvenir à une transition énergétique juste en Afrique. En outre, il offre une présentation détaillée, pays par pays, des implications économiques qu'induisent les catastrophes climatiques extrêmes de plus en plus fréquentes et graves, dans chacun des 54 États africains.

L'économiste en chef par intérim et vice-président du Groupe de la Banque, Kevin Chika Urama, et son équipe présenteront les principales conclusions du rapport, qui seront suivies d'un débat avec des acteurs clés, politiques et sectoriels, basés en Afrique et aux États-Unis.

Le Groupe de la Banque africaine de développement a lancé l'édition 2022 de ses Perspectives économiques en Afrique lors de ses Assemblées annuelles, en mai dernier à Accra, au Ghana.

Perspectives économiques en Afrique 2022 souligne la manière dont le changement climatique s'avère une menace croissante pour les vies et les moyens de subsistance en Afrique, faisant ainsi écho à la Conférence des Nations unies sur le climat, la COP27 dite " COP africaine ", que l'Égypte accueillera en novembre.

La Banque africaine de développement compte partager les conclusions du rapport avec de nombreuses parties prenantes en Afrique, en Europe et aux États-Unis.

Publié tous les ans, Perspectives économiques en Afrique est un outil d'intelligence économique, de dialogue politique et d'efficacité opérationnelle, étayé par des données et des analyses actualisées et probantes, pour éclairer et appuyer la prise de décision des responsables africains.